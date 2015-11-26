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ANGUS YOUNG почтил память Эдди Ван Халена



ANGUS YOUNG из AC/DC почтил память Эдди Ван Халена, скончавшегося от рака в возрасте 65 лет:



«Эдди был чудесным гитаристом, он играл просто волшебно. Для музыкально мира он был особым даром. Для тех из нас, кому посчастливилось встретиться с ним, — особенным. Он оставил серьёзную брешь в сердцах многих людей. Мои искренние соболезнования семье Эдди».







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