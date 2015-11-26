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TED TEMPLEMAN вспоминает об Эдди Ван Халене



«Впервые продюсер Ted Templeman увидел Ван Халена, играющего в Starwood в Западном Голливуде одним из вечеров 1977 года, после чего он выбежал из дверей клуба, чтобы найти ближайший таксофон», — пишет Кори Гроу из Rolling Stone.



Templeman позвонил Donn'y Landee, звукооператору, с которым он тесно сотрудничал, и оставил несколько сообщений. «Ты должен увидеть этого парня» — это всё, что он мог сказать, имея в виду яркого гитариста группы, Эдди Ван Халена. В то время Templeman работал в Warner Bros., и у него была только одна мысль в голове: «Я должен был заключить эту сделку». Он обхаживал главу лейбла, Мо Остина, привёл его в клуб на следующий вечер и сразу же подписал контракт с Ван Халеном.



Вплоть до смерти гитариста Templeman был на связи с Эдди.



«Он сказал мне в тот день, что только что сделал свой первый укол стероидов, — рассказывает Templeman об онкологическом диагнозе Ван Халена. — Он был в порядке, и в течение двух недель он был в больнице. С тех пор мы разговаривали, но очень скоро он уже не мог говорить. Он посылал мне сообщения каждый день. "О Боже. Химиотерапия ужасна". Потом всё дошло до того, что он просто посылал маленькие сердечки в конце сообщения. "Я люблю тебя, Тед", и всё такое. Однажды он написал: "Тед, ты первый, кто поверил в меня". Он был весь на лекарствах, но всегда был великолепен».



Пока Templeman размышляет о долгих годах, проведённых им с Ван Халеном, и о том, как они записали одни из самых незабываемых рок-хитов, ему трудно отделить воспоминания о работе от воспоминаний о спутнике на всю жизнь:



«Больше похоже на то, что твоего друга больше нет, чем того, с кем ты работал».



Каким был Эд, когда вы впервые встретились с ним?



«Он был очень, очень застенчив. Как только у него появилась собственная студия, он начал творить. Было здорово наблюдать за тем, как всё это происходит».



Каким он был в свой первый день в студии?



«Был один трюк, касавшийся записи с Эдди. Просто вставьте микрофон перед его усилителем, потому что у него уже был отличный звук, вот и всё. Тебе не нужно было ничего делать. Может, добавить немного эквалайзера. Когда мы сделали то первое демо, мы записали 30 песен за один день, потому что я хотел услышать всё. После этого я решил: "Мы должны заключить [правильную] сделку", так что мы пошли прямо в студию. После этого в любое время, когда загорался красный огонёк, он немного нервничал. Ему было немного не по себе. Но он никогда не совершал ошибок. Он играл идеально. Он почти всегда играл свои соло живьём почти в каждой песне. Он играл аккорды, переходил на соло и играл его идеально, мы никогда не писали дубли. Это было потрясающе».



Когда вы услышали впервые "Eruption"?



«Я вышел, чтобы воспользоваться уборной или выпить кофе снаружи "Sunset Sound", и услышал, как он играл. Это звучало так, словно это то, что можно играть только на органе, как фуга Баха. Я не мог поверить, что это исходило от гитары. Я такой: "Что это?" Он такой: "О, это ерунда. Просто что-то, с чем я разогреваюсь перед выступлением". Я накричала на Донна: "Переверни кассету!" А он сказал: "Я уже". Он услышал, как я разговаривал с Эдом».



Много ли осталось ауттейков?



«Нет, они очень, очень редкие. У меня есть самое первое демо, которое мы сделали, и на это ушло два дня. Последнее — там сорок песен. Дэйв сказал: "Это всё, что у нас есть, если только ты не хочешь услышать "Happy Trails"." А потом они сделали "Happy Trails" а капелла. У меня до сих пор есть демо. Вот и всё. За первый день была готова половина материала, и у меня уже не было никаких сомнений. Я просто должен был убедиться, что у меня есть компания, которая будет этим заниматься».







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