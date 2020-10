сегодня



Гитарист PEARL JAM почтил память Эдди Ван Халена



Гитарист PEARL JAM Mike McCready почтил память Эдди Ван Халена, скончавшегося в возрасте 65 лет:



«Не могу поверить, что Эдди Ван Хален умер. Я видел его в турах VH2, Women and Children First, Fair Warning, Diver Down, и когда они вернулись с Dave'ом.



Я начал играть соло на гитаре где-то через год после выхода "Van Halen I". Звучало всё так, будто Эдди был с другой планеты, и их энергетика была просто нереальной. Прекрасные песни: "Romeo Delight", "On Fire", "Unchained", "Mean Street", "DOA", "Light up The Sky", "Ain't Talkin' bout Love", "Eruption", "Atomic Punk", "Everybody wants some", можно продолжать и продолжать...



Мы с Tim'ом Dijulio как-то прогуляли школу, чтобы целый день прождать VAN HALEN. Эдди был Моцартом гитары. Он всё изменил и играл с ДУШОЙ.



Покойся с миром, ЭВХ».







