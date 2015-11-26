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Гитары Эдди Ван Халена будут выставлены на аукцион



Julien's Auctions объявили о том, что четвёртого и пятого декабря в Беверли-Хиллз пройдут торги по двум легендарным гитарам Эдди Ван Халена из "Icons & Idols Trilogy: Rock 'N' Roll" — это главные лоты дней, в рамках которых будут также выставлены памятные вещи, связанные с Куртом Кобейном, Элвисом Пресли, Майклом Джексоном, Madonna'ой, Lady Gaga, AEROSMITH, Дэвидом Боуи и другими.







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