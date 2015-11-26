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Van Halen

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JOHN 5 почтил память Эдди Ван Халена



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JOHN 5 почтил память Эдди Ван Халена, скончавшегося от рака в возрасте 65 лет:

«Эдди Ван Хален был современным Моцартом, и очень печально видеть его уход. Он был ещё так молод. Но он бессмертен и будет жить вечно. Он был новатором и величайшим гитаристом всех времён... Дело в том, что он брал гитару и оказывался в тех местах, где никого никогда ещё не бывало, и он был просто невероятным исполнителем. И вишенка на торте — он был великолепным автором песен.

Любой, кто когда-либо брал в руки гитару, играл рифф VAN HALEN'a. Эдди был из тех, кого, быть может, мы никогда больше не увидим в этом мире — он был особенным.

Спасибо за то, что изменил мир».

JOHN 5:



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