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*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
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Van Halen

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DARYL HALL заявил, что ему предлагали место в VAN HALEN после ухода Дэвида Ли Рота



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Daryl Hall подтвердил, что ему предлагали присоединиться к VAN HALEN после ухода David'a Lee Roth'a более трёх с половиной десятилетий назад.

Автор-исполнитель, наиболее известный как участник группы HALL & OATES, затронул тему своего гипотетического присоединения к VAN HALEN в новом интервью "Out Of The Box With Jonathan Clarke", которое выходит на нью-йоркской радиостанции Q104.3. На вопрос о том, правда ли, что Эдди обращался к нему с предложением занять место фронтмена группы после ухода Roth'a, Daryl рассмеялся и сказал:

«Ну да. Вообще-то да. Я знал этих ребят [VAN HALEN] очень хорошо; у нас было несколько общих людей — команда и всё в таком духе. И Эдди пришёл на концерт со своей тогдашней женой Валери [Бертинелли] — это было ещё в то время — а Дэвид тогда только покинул группу. Эдди сказал: "Хочешь присоединиться к VAN HALEN, чувак?" Он полушутил, но я думаю, что он был серьёзен — на самом деле я верю, что он был серьёзен. И я воспринял это серьёзно. Я сказал: "Нет, не хочу. Думаю, мне есть чем заняться"».

Hall также подтвердил, что культовый клавишный хук в песне VAN HALEN "Jump" был вдохновлён песней HALL & OATES "Kiss Is On My List":

«Это правда. Эдди сказал мне об этом. Он сказал, что это вдохновило его на создание "Jump"».

DARYL HALL Confirms He Was Asked To Join VAN HALEN As Replacement For DAVID LEE ROTH





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