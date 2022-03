сегодня



DARYL HALL заявил, что ему предлагали место в VAN HALEN после ухода Дэвида Ли Рота



Daryl Hall подтвердил, что ему предлагали присоединиться к VAN HALEN после ухода David'a Lee Roth'a более трёх с половиной десятилетий назад.



Автор-исполнитель, наиболее известный как участник группы HALL & OATES, затронул тему своего гипотетического присоединения к VAN HALEN в новом интервью "Out Of The Box With Jonathan Clarke", которое выходит на нью-йоркской радиостанции Q104.3. На вопрос о том, правда ли, что Эдди обращался к нему с предложением занять место фронтмена группы после ухода Roth'a, Daryl рассмеялся и сказал:



«Ну да. Вообще-то да. Я знал этих ребят [VAN HALEN] очень хорошо; у нас было несколько общих людей — команда и всё в таком духе. И Эдди пришёл на концерт со своей тогдашней женой Валери [Бертинелли] — это было ещё в то время — а Дэвид тогда только покинул группу. Эдди сказал: "Хочешь присоединиться к VAN HALEN, чувак?" Он полушутил, но я думаю, что он был серьёзен — на самом деле я верю, что он был серьёзен. И я воспринял это серьёзно. Я сказал: "Нет, не хочу. Думаю, мне есть чем заняться"».



Hall также подтвердил, что культовый клавишный хук в песне VAN HALEN "Jump" был вдохновлён песней HALL & OATES "Kiss Is On My List":



«Это правда. Эдди сказал мне об этом. Он сказал, что это вдохновило его на создание "Jump"».













