Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...» 321
*Новая песня DARK TRANQUILLITY 61
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!» 40
*CARMINE APPICE: METALLICA и стала тем, кто создал тяжёлую му... 31
*Новая песня AC/DC 20
[= ||| все новости группы



*

Van Halen

*



21 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS — об Эдди Ван Халене: «Он был намного лучше меня»

21 окт 2020 : 		 NEAL SCHON вспоминает Эдди Ван Халена

20 окт 2020 : 		 SAMMY HAGAR: Когда я позвонил, Эдди сказал: "Чего так долго?"

20 окт 2020 : 		 Гитарист DEF LEPPARD об Эдди Ван Халене

20 окт 2020 : 		 Гитарист PEARL JAM — об Эдди Ван Халене

20 окт 2020 : 		 Вокалист EXTREME вспоминает Эдди Ван Халена

20 окт 2020 : 		 LENNY KRAVITZ почтил память Эдди Ван Халена

20 окт 2020 : 		 KEE MARCELLO: «Эдди Ван Хален представил клавиши в металле»

19 окт 2020 : 		 Финальное шоу VAN HALEN

19 окт 2020 : 		 TOMMY LEE — об Эдди Ван Халене

18 окт 2020 : 		 LEO MORACCHIOLI почтил память Эдди Ван Халена

16 окт 2020 : 		 TONY IOMMI — об участии Эдди Ван Халена в работе над песней BLACK SABBATH

16 окт 2020 : 		 ROB HALFORD старается смириться с потерей Эдди Ван Халена

16 окт 2020 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — об Эдди Ван Халене

16 окт 2020 : 		 JOHN 5 вспоминает Эдди Ван Халена

16 окт 2020 : 		 AARON LEWIS: «Не моё дело чествовать Эдди Ван Халена»

16 окт 2020 : 		 Эдди Ван Халена почтили на Billboard Music Awards 2020

16 окт 2020 : 		 BRIAN MAY почтил память Эдди Ван Халена

16 окт 2020 : 		 JON BON JOVI — об Эдди Ван Халене

15 окт 2020 : 		 Вокалист TNT почтил память Эдди Ван Халена

15 окт 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Никто не повлиял на меня больше, чем Эдди Ван Хален»

15 окт 2020 : 		 DAVID CROSBY вызвал нападки за своё мнение об Эдди Ван Халене

15 окт 2020 : 		 Лидер AYREON почтил память Эдди Ван Халена

15 окт 2020 : 		 Вокалистка HEART почтила память Эдди Ван Халена

15 окт 2020 : 		 SHARON OSBOURNE вспоминает Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 TED TEMPLEMAN вспоминает об Эдди Ван Халене
Показать далее
| - |

|||| сегодня

NEAL SCHON вспоминает Эдди Ван Халена



*
zoom
*
* *
Гитарист JOURNEY NEAL SCHON в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" поделился своими воспоминаниями об Эдди Ван Халене:

«Мы взяли их в первый тур, это был 78 год. Их пластинка только что вышла, и где-то за несколько месяцев до этого, месяца за три до старта тура я получил небольшой промо-ЕР, там были "Eruption" и "You Really Got Me". Я поставил его у себя на усилке в спальне, сидел слушал "Eruption' и думал: "Он что, это всё реально делает???" Я не мог понять и поверить в это. Я слушал MAHAVISHNU [ORCHESTRA] — такого плана музыку — и разбирал их. Но я не мог понять, что он делает с восходящим легато. Это сводило меня с ума. И в итоге мы встретились, я познакомился с ним и смотрел вечер за вечером, как он рвал всех и вся. И я могу сказать, что я просто радовался, что не мне выходить за ним. Ronnie Montrose был в середине — VAN HALEN открывали вечер, потом MONTROSE, а потом уже мы, JOURNEY. Это был просто невероятный тур... Но Эдди был просто в огне и делал то, что никто никогда до него не делал. Все только и задавались вопросом: "Что вообще происходит?" Это было круто, чувак. И мы отлично оттянулись в том туре. Мы много зависали вместе. Наблюдали, как они в хламину громили номера (смеётся). Было отличное время, чел, — отличный период моей жизни».

Schon добавил, что ему было «очень горестно услышать эти новости»:

«Меня это сильно задело, да как и многих других. Но я вспомнил, насколько близки мы с ним были в 80-е, сколько вместе тусили. Не только в туре, он мог приехать в город, и мы веселились, общались за музыку, ставили друг другу что-то своё и всё такое. Однажды я ему поставил альбом HSAS [Hagar Schon Aaronson Shrieve], тогда он впервые и услышал о Sammy Hagar'e».

NEAL SCHON Recalls His First Time Watching EDDIE VAN HALEN Play: He Was



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 218

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом