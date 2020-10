сегодня



NEAL SCHON вспоминает Эдди Ван Халена



Гитарист JOURNEY NEAL SCHON в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" поделился своими воспоминаниями об Эдди Ван Халене:



«Мы взяли их в первый тур, это был 78 год. Их пластинка только что вышла, и где-то за несколько месяцев до этого, месяца за три до старта тура я получил небольшой промо-ЕР, там были "Eruption" и "You Really Got Me". Я поставил его у себя на усилке в спальне, сидел слушал "Eruption' и думал: "Он что, это всё реально делает???" Я не мог понять и поверить в это. Я слушал MAHAVISHNU [ORCHESTRA] — такого плана музыку — и разбирал их. Но я не мог понять, что он делает с восходящим легато. Это сводило меня с ума. И в итоге мы встретились, я познакомился с ним и смотрел вечер за вечером, как он рвал всех и вся. И я могу сказать, что я просто радовался, что не мне выходить за ним. Ronnie Montrose был в середине — VAN HALEN открывали вечер, потом MONTROSE, а потом уже мы, JOURNEY. Это был просто невероятный тур... Но Эдди был просто в огне и делал то, что никто никогда до него не делал. Все только и задавались вопросом: "Что вообще происходит?" Это было круто, чувак. И мы отлично оттянулись в том туре. Мы много зависали вместе. Наблюдали, как они в хламину громили номера (смеётся). Было отличное время, чел, — отличный период моей жизни».



Schon добавил, что ему было «очень горестно услышать эти новости»:



«Меня это сильно задело, да как и многих других. Но я вспомнил, насколько близки мы с ним были в 80-е, сколько вместе тусили. Не только в туре, он мог приехать в город, и мы веселились, общались за музыку, ставили друг другу что-то своё и всё такое. Однажды я ему поставил альбом HSAS [Hagar Schon Aaronson Shrieve], тогда он впервые и услышал о Sammy Hagar'e».







