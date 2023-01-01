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*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 44
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*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
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*Вокалист METALLICA представляет кассету с новым альбомом 16
*ACE FREHLEY заявил, что вместо извинений PAUL STANLEY нагруб... 15
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*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 44
*XXV — бабка ягодка опять! 42
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 27
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
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Van Halen

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11 апр 2023 : 		 Гитара VAN HALEN может уйти за три миллиона

30 мар 2023 : 		 Обновленная версия клипа VAN HALEN

24 мар 2023 : 		 Бывший басист VAN HALEN основал новый проект

22 фев 2023 : 		 BRIAN TICHY исполняет VAN HALEN

10 фев 2023 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD: «Эдди был отцом металла»

31 дек 2022 : 		 DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом

23 дек 2022 : 		 Гитарист TRIXTER: «Эдди всегда говорил мне, что я член семьи»

15 дек 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Я бы точно попросил урок у Эдди Ван Халена»

11 ноя 2022 : 		 Выйдет ли нереализованный трек VAN HALEN?

9 ноя 2022 : 		 SAMMY HAGAR заявил, что не общается с ALEX'ом VAN HALEN'ом

12 окт 2022 : 		 JOE SATRIANI: «WOLFGANG VAN HALEN должен играть на концерте VAN HALEN»

5 окт 2022 : 		 WOLFGANG VAN HALEN больше не заинтересован в концерте памяти Эдди Ван Халена

30 сен 2022 : 		 SAMMY HAGAR: «Мне не нравится идея VAN HALEN без Эдди Ван Халена»

16 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о соперничестве Рэнди Роадса и Эдди Ван Халена

9 сен 2022 : 		 SAMMY HAGAR: «Во сне Эдди сыграл мне песню, и мы её записали!»

1 сен 2022 : 		 Выходит новая фотокнига об Эдди Ван Халене

25 авг 2022 : 		 SAMMY HAGAR не горит желанием участвовать в возможном трибьют-шоу VAN HALEN

12 авг 2022 : 		 Вокалист LOUDNESS и YOYOKA исполняют VAN HALEN

20 июл 2022 : 		 DAVID LEE ROTH ответил на обвинения в неуважении фанатов AC/DC

19 июл 2022 : 		 Сын Эдди Ван Халена — о том, почему трибьют-проект всех звёзд VAN HALEN не состоялся

11 июл 2022 : 		 GARY CHERONE — о трибьют-туре в память об Эдди Ван Халене: «Последнее слово за Alex'ом»

8 июл 2022 : 		 Трибьют VAN HALEN на паузе

21 июн 2022 : 		 GARY CHERONE жалеет, что не поехал в турне с VAN HALEN до записи альбома

7 июн 2022 : 		 MICHAEL ANTHONY не знает, будет ли трибьют-шоу VAN HALEN

22 май 2022 : 		 MIKE MCCREADY почтил память Эдди Ван Халена

15 май 2022 : 		 JOE SATRIANI испугался, когда согласился участвовать в возможном туре в честь Эдди Ван Халена
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Гитара VAN HALEN может уйти за три миллиона



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По сообщению at Sotheby's, гитара Эдди Ван Халена из клипа VAN HALEN "Hot For Teacher" выставлена на продажу. Минимальная ставка составляет 1,8 миллиона и ожидается, что стоимость может вырасти до трёх миллионов долларов.




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