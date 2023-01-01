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Гитара VAN HALEN может уйти за три миллиона



По сообщению at Sotheby's, гитара Эдди Ван Халена из клипа VAN HALEN "Hot For Teacher" выставлена на продажу. Минимальная ставка составляет 1,8 миллиона и ожидается, что стоимость может вырасти до трёх миллионов долларов.







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