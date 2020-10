20 окт 2020



Гитарист DEF LEPPARD об Эдди Ван Халене



Гитарист DEF LEPPARD Phil Collen в недавнем разговоре с Everyone Loves Guitar поделился своими воспоминаниями об Эдди Ван Халене:



«Мы говорим об Эдди и его удивительном влиянии на музыкантов, влиянии на гитаристов и т. п. Очевидно, что он был не просто гитаристом, он был одним из самых удивительных в истории людей, кто повлиял на огромное количество музыкантов. В 60-х был Джими Хендрикс, а потом был Эдди Ван Хален. Любой, кто играет на электрогитаре, должен был знать об этих двоих и о том, какое влияние они оказали.



Я помню, что когда я впервые услышал Эдди, это звучало так, как будто кто-то может летать, — кто-то был буквально как Супермен. Они делали потрясающие вещи. Чувство было невероятным — это была просто огневая мощь. И техника была потрясающей, но вибрато было просто не из этого мира. Тут было всё, что вы хотели услышать от гитариста. Он делал всё таким образом, что просто заставлял всё работать на себя. Вот почему он был так влиятелен. Не часто появляется тот, кто просто заставляет вас захотеть играть на гитаре. Эдди как раз и стал тем, благодаря кому я захотел играть.



Прекрасно в нём было то, что если вы его хотя бы раз видели за игрой, то он и был гитарой, а гитара — им... Он постоянно совершенствовал игру — не просто игру, а реальный инструмент, который вы используете, чтобы играть. И мне это очень нравилось.



Я встречался с ним всего пару раз и очень недолго. Первый раз я встретил его во время первого турне VAN HALEN по Великобритании. Я был в группе под названием GIRL, и мы вернулись, чтобы увидеть его, я разговаривал с ним. У меня был Fender Strat, который был подарком от моей мамы на 21-й день рождения. И я знал, что в нём должен быть хамбакер, потому что я не мог его достать. Я использовал гитарные примочки и всё такое. Я хотел звучать как Ritchie Blackmore, что было вроде как круто, но мне очень нравился Эдди. Я встретил его, поговорил с ним и сказал: "У меня есть этот Strat". И он сказал: "Ты же знаешь, что никогда не будешь счастлив с этой гитарой, пока не вставишь в нее хамбакер, так?" Так я и сделал. Так что я взял и доработал её. Эта гитара была главной на альбоме "Hysteria", так что всякий раз, когда вы слышите какую-нибудь из этих песен, — "Rocket", "Pour Some Sugar On Me", "Armageddon It", "Animal", "Love Bites" — она там... Так что это было вроде как круто, что [Эдди] вроде как дал мне добро и сказал, что сделать... Звучит потрясающе. Вы слышали это. И это было невероятно.



Нам будет очень не хватать Эдди — его игры, влияния. Просто потрясающие вещи. Но у нас есть музыка. У нас есть все эти песни, которые мы ещё можем слушать».













+1 -0



просмотров: 176