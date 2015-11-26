Гитарист DEF LEPPARD об Эдди Ван Халене

14 окт 2020 :
|
CHRIS HOLMES вспоминает Эдди Ван Халена
14 окт 2020 :
|
DAMON JOHNSON вспоминает Эдди Ван Халена
14 окт 2020 :
|
BRET MICHAELS: «Меня били за Эдди Ван Халена»
14 окт 2020 :
|
Гитарист SEPULTURA: «Я хотел такие же штаны, как у Эдди»
14 окт 2020 :
|
Вокалист SHINEDOWN почтил память Эдди Ван Халена
13 окт 2020 :
|
BOBBY 'BLITZ' ELLSWORTH, MIKE PORTNOY, PHIL DEMMEL почтили память Эдди Ван Халена
13 окт 2020 :
|
Гитарист TRIXTER вспоминает Эдди Ван Халена
13 окт 2020 :
|
JACK WHITE почтил память Эдди Ван Халена
13 окт 2020 :
|
ALEX VAN HALEN — о смерти брата
13 окт 2020 :
|
ACE FREHLEY почтил память Эдди Ван Халена
13 окт 2020 :
|
SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY — о смерти Эдди Ван Халена
13 окт 2020 :
|
PATTY SMYTH не хотела выходить из дома в день смерти Эдди Ван Халена
13 окт 2020 :
|
Музыканты STEEL PANTHER, U.D.O., JADED HEART и BONFIRE записали кавер-версию VAN HALEN
12 окт 2020 :
|
Гитарист TESLA почтил память Эдди Ван Халена
12 окт 2020 :
|
SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY почтили память Эдди Ван Халена
12 окт 2020 :
|
SLASH общался с Эдди Ван Халеном незадолго до смерти
11 окт 2020 :
|
Менеджер VAN HALEN: «Группа была близка к туру в 2019 году»
11 окт 2020 :
|
DWEEZIL ZAPPA почтил память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
|
Рост продаж музыки VAN HALEN составил более 6000%
9 окт 2020 :
|
VAL ANDRADE почтил память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
|
ROCK DANCE THEATRE почтили память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
|
SAMMY HAGAR общался с Эдди Ван Халеном за несколько месяцев до смерти
9 окт 2020 :
|
ADRIAN VANDENBERG почтил память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
|
RITCHIE BLACKMORE почтил память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
|
QUINCY JONES почтил память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
|
MICHAEL SCHENKER почтил память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
|
Жена почтила память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
|
Бывшая жена почтила память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
|
Бывший басист VAN HALEN почтил память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
|
Гитарист LAMB OF GOD почтил память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
|
JOHN 5 почтил память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
|
ANGUS YOUNG почтил память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
|
JOE ELLIOTT и VIVIAN CAMPBELL почтили память Эдди Ван Халена
8 окт 2020 :
|
DAVID LEE ROTH почтил память Эдди Ван Халена
8 окт 2020 :
|
Гитарист TESTAMENT почтил память Эдди Ван Халена
8 окт 2020 :
|
Лидер MACHINE HEAD почтил память Эдди Ван Халена
8 окт 2020 :
|
PHIL ANSELMO почтил память Эдди Ван Халена
8 окт 2020 :
|
JOE SATRIANI почтил память Эдди Ван Халена
8 окт 2020 :
|
STEVE VAI почтил память Эдди Ван Халена
8 окт 2020 :
|
GENE SIMMONS почтил память Эдди Ван Халена
8 окт 2020 :
|
Гитарист PEARL JAM почтил память Эдди Ван Халена
8 окт 2020 :
|
Музыканты о смерти Эдди Ван Халена
7 окт 2020 :
|
OZZY OSBOURNE почтил память Эдди Ван Халена
7 окт 2020 :
|
Умер Эдди Ван Хален
7 окт 2020 :
|
Вышли маски VAN HALEN
1 окт 2020 :
|
WOLFGANG VAN HALEN почтил память басиста VAN HALEN
28 сен 2020 :
|
Умер оригинальный басист VAN HALEN
1 сен 2020 :
|
Биография VAN HALEN выйдет осенью
28 июл 2020 :
|
Музыканты VIO-LENCE, DAVID LEE ROTH, JOURNEY исполняют VAN HALEN
16 июл 2020 :
|
DAVID LEE ROTH не знает, собирается ли EDDIE VAN HALEN в тур
9 июн 2020 :
|
Музыканты WAR ON WOMEN, HIGH ON FIRE исполняют VAN HALEN
22 май 2020 :
|
SAMMY HAGAR о реюнионе VAN HALEN: «Верю, что будет»
29 апр 2020 :
|
SAMMY HAGAR: «Вовсе не моя вина в том, что VAN HALEN увлеклись клавишами»
17 апр 2020 :
|
Басист VAN HALEN нашел лейбл
6 фев 2020 :
|
BILLY SHEEHAN: «Меня трижды звали в VAN HALEN»
18 ноя 2019 :
|
EDDIE VAN HALEN'a выписали из больницы
29 окт 2019 :
|
Сын разместил новую фотографию EDDIE VAN HALEN
23 окт 2019 :
|
EDDIE VAN HALEN посетил концерт TOOL
23 окт 2019 :
|
Трейлер к новому бокс-сету VAN HALEN
15 окт 2019 :
|
У EDDIE VAN HALEN рак?
6 окт 2019 :
|
У VAN HALEN были проблемы со здоровьем
17 сен 2019 :
|
Бокс-сет VAN HALEN выйдет осенью
25 июн 2019 :
|
SAMMY HAGAR сказал, что не хочет возвращаться в VAN HALEN
28 янв 2019 :
|
MICHAEL ANTHONY: «Я ни с кем не общался насчет реюниона VAN HALEN»
14 дек 2018 :
|
DAVID LEE ROTH намекнул на концерты VAN HALEN?
30 авг 2018 :
|
Фрагмент документального фильма VAN HALEN
14 авг 2018 :
|
Кавер-версия VAN HALEN от THEE ROCK N' ROLL RESIDENCY
3 июл 2018 :
|
WOLFGANG VAN HALEN завершил запись сольного альбома
2 ноя 2017 :
|
SAMMY HAGAR: «Забудьте о реюнионе VAN HALEN»
15 май 2017 :
|
SAMMY HAGAR о возможности возвращения в VAN HALEN
1 апр 2017 :
|
Нереализованный трек EDDIE VAN HALEN
18 авг 2016 :
|
SAMMY HAGAR извинился перед VAN HALEN
23 май 2016 :
|
Редкий концерт VAN HALEN 1978 года появился в сети
20 апр 2016 :
|
Редкий концерт VAN HALEN 1984 года появился в сети
13 апр 2016 :
|
VAN HALEN опубликовали демо к альбому "5150"
27 мар 2016 :
|
SAMMY HAGAR готов вернуться в VAN HALEN на своих условиях
24 мар 2016 :
|
GENE SIMMONS о ранних записях VAN HALEN
11 фев 2016 :
|
SAMMY HAGAR о возможном возвращении в VAN HALEN
18 янв 2016 :
|
MICHAEL ANTHONY не собирается в VAN HALEN
8 янв 2016 :
|
Редкие записи VAN HALEN
9 дек 2015 :
|
VAN HALEN прослушивают MITCH MALLOY
24 ноя 2015 :
|
Редкий инструментал VAN HALEN
21 окт 2015 :
|
Редчайшая кавер-версия QUEEN от VAN HALEN
9 окт 2015 :
|
Видео с выступления VAN HALEN
18 сен 2015 :
|
Редкая кавер-версия THE KINKS от VAN HALEN
30 авг 2015 :
|
Фронтмен VAN HALEN увернулся от летящего пива
2 авг 2015 :
|
Видео с выступления VAN HALEN
22 июл 2015 :
|
Видео с выступления VAN HALEN
19 июл 2015 :
|
Видео с выступления VAN HALEN
15 июл 2015 :
|
Запись саундчека VAN HALEN
13 июл 2015 :
|
Видео с выступления VAN HALEN
6 июл 2015 :
|
VAN HALEN открыли тур
23 июн 2015 :
|
LADY GAGA исполняет классику VAN HALEN
18 май 2015 :
|
VAN HALEN выступили на BILLBOARD MUSIC AWARDS
11 апр 2015 :
|
VAN HALEN изначально не планировали выпуск концерта
3 апр 2015 :
|
VAN HALEN в 'The Ellen DeGeneres Show'
31 мар 2015 :
|
VAN HALEN в 'Jimmy Kimmel Live!'
25 мар 2015 :
|
Фрагмент концертного трека VAN HALEN
20 мар 2015 :
|
Концертный трек VAN HALEN
3 мар 2015 :
|
Концертные треки VAN HALEN
19 фев 2015 :
|
WOLFGANG VAN HALEN запишет сольный альбом
17 фев 2015 :
|
EDDIE VAN HALEN хочет записать ещё один альбом с VAN HALEN
7 фев 2015 :
|
VAN HALEN: переиздание альбомов "Van Halen" и "1984" в марте
5 фев 2015 :
|
Концертный релиз VAN HALEN выйдет в марте
15 фев 2014 :
|
VAN HALEN работают над новым альбомом
23 дек 2013 :
|
Редкие съёмки VAN HALEN 1986 года
6 окт 2013 :
|
Вокалист VAN HALEN выпустит компиляцию
27 июн 2013 :
|
Редкое видео VAN HALEN
24 июн 2013 :
|
Видео полного концерта VAN HALEN
10 июн 2013 :
|
Видео полного концерта VAN HALEN
21 апр 2013 :
|
VAN HALEN отыграли первое шоу в 2013
17 апр 2013 :
|
Акустическое видео от VAN HALEN
15 апр 2013 :
|
MICHAEL ANTHONY польщён тем, что DAVID LEE ROTH хотел бы видеть его в составе VAN HALEN
3 апр 2013 :
|
EDDIE VAN HALEN о сотрудничестве с LL COOL J
1 апр 2013 :
|
LL COOL J о работе с EDDIE VAN HALEN
23 мар 2013 :
|
EDDIE VAN HALEN на альбоме LL COOL J: семпл
16 мар 2013 :
|
EDDIE VAN HALEN, TOM MORELLO на новом альбоме LL COOL J
12 мар 2013 :
|
VAN HALEN планируют европейский тур
13 фев 2013 :
|
DAVID LEE ROTH: "Я уверен, что у VAN HALEN есть аудитория за пределами США"
7 фев 2013 :
|
Бокс-сет VAN HALEN выйдет в марте
1 сен 2012 :
|
EDDIE VAN HALEN проведет три недели в больнице
31 авг 2012 :
|
Гитаристу VAN HALEN сделали операцию; японский тур оменен
24 авг 2012 :
|
Вышел 'Quick Licks Van Halen Vol. 2' DVD
6 июл 2012 :
|
Качественная запись с выступления VAN HALEN
2 июл 2012 :
|
Cъёмка полного концерта VAN HALEN в Лос-Анджелесе
29 июн 2012 :
|
Гитарист VAN HALEN: «Сейчас мы ещё сильнее ощущаем себя группой и семьёй, чем когда-либо»
27 июн 2012 :
|
Качественная съёмка полного концерта VAN HALEN в Сан-Антонио
23 июн 2012 :
|
Видео полного концерта VAN HALEN
29 май 2012 :
|
Мультикамерная съемка полного концерта VAN HALEN
26 апр 2012 :
|
Виниловый сингл VAN HALEN
14 апр 2012 :
|
Новое видео VAN HALEN
28 мар 2012 :
|
VAN HALEN исполнили 'Jamie's Cryin'' впервые с 2008 года
25 мар 2012 :
|
Видео с выступелния VAN HALEN
18 мар 2012 :
|
Видео с выступелния VAN HALEN
14 мар 2012 :
|
Вокалист VAN HALEN остановил концерт в Манчестере из-за драки фэнов
14 мар 2012 :
|
Видео полного концерта VAN HALEN
13 мар 2012 :
|
VAN HALEN исполнили 'Hang 'Em High'
6 мар 2012 :
|
Видео с выступления VAN HALEN
3 мар 2012 :
|
VAN HALEN впервые исполнили "The Full Bug" с 1983 года
29 фев 2012 :
|
Видео с выступления VAN HALEN
20 фев 2012 :
|
VAN HALEN открыли тур 2012
17 фев 2012 :
|
Мультикамерная съемка с шоу VAN HALEN
9 фев 2012 :
|
VAN HALEN отыграли перед друзьями и семьей
7 фев 2012 :
|
Три песни VAN HALEN с секретного концерта
2 фев 2012 :
|
VAN HALEN отыграли секретное шоу
31 янв 2012 :
|
MICHAEL ANTHONY не планирует предъявлять права на "ново-старые" песни VAN HALEN
30 янв 2012 :
|
Новая песня VAN HALEN
30 янв 2012 :
|
Семплы нового альбома VAN HALEN
28 янв 2012 :
|
Новая песня VAN HALEN
27 янв 2012 :
|
Новая песня VAN HALEN совсем не нова
26 янв 2012 :
|
Сэмпл нового трека VAN HALEN
26 янв 2012 :
|
Семпл нового трека VAN HALEN
19 янв 2012 :
|
Превью из бонус-DVD к новому альбому VAN HALEN
16 янв 2012 :
|
Детали коллекционного винила нового альбома VAN HALEN
14 янв 2012 :
|
Концертное видео VAN HALEN
12 янв 2012 :
|
Новая песня VAN HALEN совсем не нова?
12 янв 2012 :
|
Обложка нового альбома VAN HALEN
11 янв 2012 :
|
Новое видео VAN HALEN
8 янв 2012 :
|
Делюкс-издание нового альбома VAN HALEN выйдет с DVD
7 янв 2012 :
|
Трек-лист нового альбома VAN HALEN
7 янв 2012 :
|
Обложка нового сингла VAN HALEN
6 янв 2012 :
|
Сет-лист первого концерта VAN HALEN
6 янв 2012 :
|
Название нового альбома VAN HALEN
4 янв 2012 :
|
Название первого сингла VAN HALEN
28 дек 2011 :
|
Дата выхода нового альбома VAN HALEN
26 дек 2011 :
|
VAN HALEN собираются в турне
3 дек 2011 :
|
Читатели Rolling Stone выбрали 10 лучших песен VAN HALEN
22 ноя 2011 :
|
VAN HALEN на INTERSCOPE
11 ноя 2011 :
|
VAN HALEN на INTERSCOPE?
20 сен 2011 :
|
VAN HALEN не подписывали соглашение с COLUMBIA
17 сен 2011 :
|
VAN HALEN сменили лейбл
8 сен 2011 :
|
VAN HALEN: Задержка из-за вокала ликвидирована
6 сен 2011 :
|
VAN HALEN завершили сведение нового альбома
4 июл 2011 :
|
Скоро выйдет новый сингл VAN HALEN?
22 янв 2011 :
|
VAN HALEN подтвердили работу с продюсером JOHN'ом SHANKS'ом
16 ноя 2010 :
|
Объявлен продюсер нового альбома VAN HALEN
14 ноя 2010 :
|
Редкий кавер от VAN HALEN
7 окт 2010 :
|
VAN HALEN спасёт музыкальную индустрию?
8 авг 2010 :
|
VAN HALEN продлили соглашение с Warner/Chappell Music
7 июл 2010 :
|
Слухи о новом альбом VAN HALEN всего лишь слухи
6 май 2010 :
|
Опубликован ранний демо-трек VAN HALEN
28 окт 2009 :
|
Редкое видео VAN HALEN
20 окт 2009 :
|
Вокальные треки от DAVID'a LEE ROTH'a
3 сен 2009 :
|
VAN HALEN вернулся к репетициям
27 июл 2009 :
|
EDDIE VAN HALEN восстанавливается после операции
2 июн 2009 :
|
EDDIE VAN HALEN был удостоен награды "Guitar God Award"
19 май 2008 :
|
MICHAEL ANTHONY, SAMMY HAGAR работают над новым проектом
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