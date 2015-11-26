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Van Halen

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SAMMY HAGAR — о возможном туре VAN HALEN: «Было бы круто!»



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В рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" SAMMY HAGAR ответил на вопрос о возможном реюнион-туре VAN HALEN, в котором могли бы принять участие все вокалисты коллектива, и о чём недавно рассказал сын Эдди, Wolfgang Van Halen:

«Определённо я за этим следил, никто ничего не подтверждал, но очевидно, что намерения в отношении этого были. Я бы не хотел делиться сценой с Dave'ом только потому, что он не особо дружелюбен. Я люблю этого парня, я люблю музыку, всё такое, но он просто недружелюбен. Он всегда будет делать что-нибудь, чтобы попытаться выставить тебя в плохом свете и сделать так, чтобы он выглядел хорошо, и всё в таком духе. Но это была бы бомба. Ты шутишь? Это [было бы] как настоящая сбывшаяся мечта!»

По словам Sammy, он предлагал этот вариант два года назад менеджеру Irving'y Azoff'y, но только в случае если будет два на два — то есть две песни его, две песни Roth'a, а не так, как хотел Roth, — по часу, и Gary на бис.

SAMMY HAGAR Says Proposed VAN HALEN



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