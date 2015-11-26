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STEVE PERRY рассказал о том, как отказал Эдди Ван Халену



Бывший вокалист JOURNEY STEVE PERRY в рамках недавней беседы с Rolling Stone рассказал о том, как отклонил предложение Эдди после того, как его пригласили на джем-сессии в 1985 году:



«На каком-то уровне внутри меня я почувствовал такую честь, потому что был в трепете от природного таланта Эдди. Он родился с ним. Я так сильно хотел это сделать. Мы говорили о том, как круто это может быть в музыкальном плане. Это было еще до Sammy. Весь следующий день и в ближайшие недели я раздумывал: "Я не знаю, как мне следует поступить. Если творчески подойдёт к тому, что я знаю, то это может... " Что бы я ни привнёс в процесс, я знал, что это будет тем, что я очень хотел сделать.



Моей единственной проблемой было то, что я думал: "Я не знаю, смогу ли я быть тем парнем, который будет представлять своим голосом материал, записанный с David'ом. Я не знаю, хочу ли я быть этим парнем". Я считал, что представлять их музыкальное наследие в вокальном отношении не было тем, на что я годился. Это совершенно иные подача и манера исполнения. У David'a было что-то такое, что было сходно с Луисом Примой. Позже он исполнил "Just A Gigolo" и звучал больше как Луи Прима, а не как David. Он был настоящей личностью!»







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