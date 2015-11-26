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Первые альбомы VAN HALEN выйдут на виниле



Первые шесть альбомов VAN HALEN будут изданы на двойных “ultradisc one-step” винилах, прошли специальный мастеринг с оригинальных мастер-лент и будут продаваться по цене в 125 долларов каждый.







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