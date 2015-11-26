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Бывшая жена почтила память Эдди Ван Халена



Бывшая жена Эдди Ван Халена Valerie Bertinelli почтила память музыканта, скончавшегося в возрасте 65 лет от рака. Она опубликовала фото с Эдди и Wolfgang'ом и подписала:



«Сорок лет назад моя жизнь поменялась навсегда, когда я тебя встретила. Ты дал мне единственный правильный свет жизни — нашего сына Wolfgang'a. На протяжении всех сложнейших процедур лечения рака языка ты сохранял свой невероятный дух и импровизированную улыбку. Я очень благодарна, что Wolf и я были свидетелями твоего последнего вздоха. Я увижу тебя в следующей жизни, моя любовь».



Bertinelli рассталась с Эдди в 2002 году после 21 года брака. Они официально развелись в 2007 году, а в 2009-м он женился на Janie Liszewski.













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