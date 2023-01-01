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Van Halen

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|||| 17 ноя 2023

SAMMY HAGAR: «Не думаю, что ALEX VAN HALEN реально хочет выступать»



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В программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" Sammy Hagar обсудил запланированный на лето 2024 года тур вместе с Michael'ом Anthony, Joe Satriani и Jason'ом Bonham'ом, в рамках которого будет исполняться музыка VAN HALEN. И на вопрос ведущего, был ли Alex заинтересован в участии в "The Best Of All Worlds", прежде чем привлекать Jason'a, Sammy ответил:

«О да, этот вопрос был первым. Jason прямо настаивал: "Я не соглашусь на участие в этом проекте, пока, по крайней мере, Alex не скажет "да" или "нет". Alex не отвечал на мои звонки в течение пяти лет. Я звонил, я оставлял сообщения, я отправлял ему SMS и электронные письма.

Я не думаю, что Al действительно хочет выступать, иначе они бы сделали это с Joe, когда размышляли об этом [ещё в 2021 году]. И [менеджер VAN HALEN] Irving Azoff позвонил мне примерно в то время, в 2021 году и сказал: "Ты не мог бы это устроить? Кое-кто сошёл с ума. Нужно, чтобы вы с Alex'ом встретились". Я сказал: "Хорошо". Он попросил: "Обратись к нему ещё раз". Я ещё раз позвонил. Никакого ответа.

Alex никогда не играл ни с кем, кроме своего брата. Он никогда ни с кем не играл. Всё время, пока мы были в VAN HALEN, мы с Mike'ом и Эдди [Ван Халеном] играли в клубах, выходили на сцену в свободные вечера. А Alex стоял сбоку от сцены и смотрел».




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