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WOLFGANG VAN HALEN : «Концерт памяти папы обязательно состоится»



В рамках беседы в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" WOLFGANG VAN HALEN сказал, что концерт в память об Эдди Ван Халене обязательно состоится:



«Это не входит в ближайшие планы, потому что есть много разных составляющих, которые нужно собрать, чтобы осуществить замысел. Но я однозначно считаю, что это должно произойти. Непременно».



На вопрос о том, как он представляет себе проведение трибьют-концерта с точки зрения того, какие музыканты должны принять в нём участие, он ответил:



«Я понятия не имею. Всё, что я знаю, это то, что фокус должен быть на сто процентов сосредоточен на Папе. Хотя это может быть праздник в честь VAN HALEN и истории группы, я считаю, что больше всего внимание должно быть уделено именно ему... Это большая просьба и серьёзная задача, которую нужно решить. Но я думаю, что когда-нибудь это должно произойти».







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