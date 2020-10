сегодня



Лидер AYREON почтил память Эдди Ван Халена, который умер от рака в возрасте 65 лет шестого октября:



«Мы потеряли одного из самых влиятельных и инновационных гитаристов эпохи рока, когда Эдди Ван Хален проиграл свое сражение с раком. Ему было всего 65 лет. Слово "легенда" слишком часто употребляется в современном мире, и его столь частое использование снижает значимость истинных легенд, и не стоит никому заблуждаться в том, что слово "легенда" было придумано для EVH.



Здесь, в "Профессоре Рока", мы хотим почтить легенду Эдди Ван Халена с помощью музыки. Эдди был не только одним из величайших гитаристов всех времён, он был ещё и композитором, поэтом, продюсером и мультиинструменталистом. Он был стремительным исполнителем, неустанным создателем и настоящим первопроходцем.



Вот пятерка его лучших треков эпохи с David'ом и Sammy: "Runnin’ With The Devil", "Dreams", "5150", "Panama", "Best Of Both Worlds", "Mean Streets", "I’m The One", "Jump", "When It’s Love", "Poundcake" и другие, с комментариями Sammy Hagar'a».







