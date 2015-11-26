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Van Halen

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15 окт 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Никто не повлиял на меня больше, чем Эдди Ван Хален»

15 окт 2020 : 		 DAVID CROSBY вызвал нападки за своё мнение об Эдди Ван Халене

15 окт 2020 : 		 Лидер AYREON почтил память Эдди Ван Халена

15 окт 2020 : 		 Вокалистка HEART почтила память Эдди Ван Халена

15 окт 2020 : 		 SHARON OSBOURNE вспоминает Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 TED TEMPLEMAN вспоминает об Эдди Ван Халене

14 окт 2020 : 		 Эдди был очень рад, что Michael Anthony поедет в реюнион-тур VAN HALEN

14 окт 2020 : 		 Гитарист RATT почтил память Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 CHRIS HOLMES вспоминает Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 DAMON JOHNSON вспоминает Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 BRET MICHAELS: «Меня били за Эдди Ван Халена»

14 окт 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Я хотел такие же штаны, как у Эдди»

14 окт 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN почтил память Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 BOBBY 'BLITZ' ELLSWORTH, MIKE PORTNOY, PHIL DEMMEL почтили память Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 JACK WHITE почтил память Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 ALEX VAN HALEN — о смерти брата

13 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY почтил память Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY — о смерти Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 PATTY SMYTH не хотела выходить из дома в день смерти Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 Музыканты STEEL PANTHER, U.D.O., JADED HEART и BONFIRE записали кавер-версию VAN HALEN

12 окт 2020 : 		 Гитарист TESLA почтил память Эдди Ван Халена

12 окт 2020 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY почтили память Эдди Ван Халена

12 окт 2020 : 		 SLASH общался с Эдди Ван Халеном незадолго до смерти

11 окт 2020 : 		 Менеджер VAN HALEN: «Группа была близка к туру в 2019 году»

11 окт 2020 : 		 DWEEZIL ZAPPA почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 Рост продаж музыки VAN HALEN составил более 6000%
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Лидер AYREON почтил память Эдди Ван Халена



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Лидер AYREON почтил память Эдди Ван Халена, который умер от рака в возрасте 65 лет шестого октября:

«Мы потеряли одного из самых влиятельных и инновационных гитаристов эпохи рока, когда Эдди Ван Хален проиграл свое сражение с раком. Ему было всего 65 лет. Слово "легенда" слишком часто употребляется в современном мире, и его столь частое использование снижает значимость истинных легенд, и не стоит никому заблуждаться в том, что слово "легенда" было придумано для EVH.

Здесь, в "Профессоре Рока", мы хотим почтить легенду Эдди Ван Халена с помощью музыки. Эдди был не только одним из величайших гитаристов всех времён, он был ещё и композитором, поэтом, продюсером и мультиинструменталистом. Он был стремительным исполнителем, неустанным создателем и настоящим первопроходцем.

Вот пятерка его лучших треков эпохи с David'ом и Sammy: "Runnin’ With The Devil", "Dreams", "5150", "Panama", "Best Of Both Worlds", "Mean Streets", "I’m The One", "Jump", "When It’s Love", "Poundcake" и другие, с комментариями Sammy Hagar'a».

AYREON Mastermind ARJEN LUCASSEN -



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