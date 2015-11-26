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SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY почтили память Эдди Ван Халена



SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY почтили память Эдди Ван Халена восьмого октября в рамках вечеринки по случаю дня рождения Hagar'a, устроив минуту молчания, а затем сыграли композицию "Right Now".



















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