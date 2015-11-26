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GEEZER BUTLER вспоминает Эдди Ван Халена



GEEZER BUTLER в рамках беседы с Eonmusic вспомнил о процессе работы над альбомом BLACK SABBATH "Cross Purposes":



«Мне нравился этот альбом, так как я написал часть материала. Однако к концу тура я потерял интерес к этому составу».



Несмотря на эти слова, Geezer хвалит Tony Martin'a: «Я считаю, что у Tony прекрасный голос, и он проделал замечательную работу на этой пластинке!»



Geezer также подтвердил слухи о том, что Эдди Ван Хален принимал участие в работе над одним из треков:



«Одним из самых ярких моментов в работе над альбомом стало появление Эдди Ван Халена на репточке и его джем с нами, а также его помощь в сочинении одной из песен».



На вопрос о том, какой была запись, Butler ответил: «Понятия не имею, что случилось с плёнкой, но снова играть с Эдди было очень здорово».



Насчёт смерти Эдди Geezer сказал:



«Я до сих пор не верю в то, что его с нами нет».







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