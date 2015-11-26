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STEVE LUKATHER — об Эдди Ван Халене



STEVE LUKATHER в рамках недавнего интервью с Guitar World поделился своими воспоминаниями об Эдди Ван Халене:



«Впервые я встретился с ним на CaliFFornia World Music Festival в 1979 году. VAN HALEN были хэдлайнерами одного из дней, выпустив до этого всего один альбом. TOTO тоже выпустили первый диск, и у нас был хит — "Hold The Line". Мне он понравился сразу же, как только мы пересеклись, и у меня было ощущение, что я знаю этого парня всю свою жизнь.



В итоге мы были близки 40 с лишним лет. И он был намного больше, чем приятель-гитарист. Конечно же, мы подтрунивали друг над другом при первой же возможности: "Смотри, что я отмочил!" Но про гитары особо и не говорили.



Эд всегда демонстрировал по отношению ко мне любовь и обожание, а я невероятно его уважал. И нет никаких сомнений в том, что он был одним из величайших артистов всех времён. Кто это вообще может оспорить? Он ведь просто перевернул всё и вся.



Он был скромным маленьким человеком, которому просто нравилось всё ставить с ног на голову. Худшее, что могло с ним приключиться, — это стать учителем игры на гитаре. Когда дело доходило до деталей и то, что ему нравилось в мелочах, у него всегда был "настрой приключений". Он знал и так, что хочет. А хотел он очень странную хрень!»







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