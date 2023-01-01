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*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 87
*RUSH соболезнуют евреям 80
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 38
*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье... 36
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 35
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Van Halen

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23 окт 2023 : 		 BILLY CORGAN присоединился к SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY и исполнил хит VAN HALEN

11 окт 2023 : 		 Вскрытие VAN HALEN

8 окт 2023 : 		 Новая фигурка Эдди

7 окт 2023 : 		 Ремастированное видео VAN HALEN

29 сен 2023 : 		 Ремастированный трек VAN HALEN

9 сен 2023 : 		 Ремастированный трек VAN HALEN

12 авг 2023 : 		 GLENN HUGHES о том, что VAN HALEN рассматривали его в качестве вокалиста: «Для меня большая честь»

11 авг 2023 : 		 Сборник VAN HALEN выйдет осенью

7 авг 2023 : 		 GLENN HUGHES подтвердил, что Эдди рассматривал его в VAN HALEN

14 июл 2023 : 		 SAMMY HAGAR: «Воссоединения VAN HALEN не будет»

1 июл 2023 : 		 VAN HALEN в 1983

4 июн 2023 : 		 Концертное видео VAN HALEN'95

30 май 2023 : 		 SAMMY HAGAR: «Я рад, что успел примириться с Эдди»

4 май 2023 : 		 SAMMY HAGAR: «Сейчас я ценю Эдди как никогда»

21 апр 2023 : 		 Гитара VAN HALEN ушла почти за 4 миллиона

11 апр 2023 : 		 Гитара VAN HALEN может уйти за три миллиона

30 мар 2023 : 		 Обновленная версия клипа VAN HALEN

24 мар 2023 : 		 Бывший басист VAN HALEN основал новый проект

22 фев 2023 : 		 BRIAN TICHY исполняет VAN HALEN

10 фев 2023 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD: «Эдди был отцом металла»

31 дек 2022 : 		 DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом

23 дек 2022 : 		 Гитарист TRIXTER: «Эдди всегда говорил мне, что я член семьи»

15 дек 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Я бы точно попросил урок у Эдди Ван Халена»

11 ноя 2022 : 		 Выйдет ли нереализованный трек VAN HALEN?

9 ноя 2022 : 		 SAMMY HAGAR заявил, что не общается с ALEX'ом VAN HALEN'ом

12 окт 2022 : 		 JOE SATRIANI: «WOLFGANG VAN HALEN должен играть на концерте VAN HALEN»
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BILLY CORGAN присоединился к SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY и исполнил хит VAN HALEN



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BILLY CORGAN присоединился к SAMMY HAGAR'y и MICHAEL'y ANTHONY и исполнил хит VAN HALEN "Ain't Talkin' 'Bout Love" на выступлении 20 октября в Horseshoe Casino, Hammond, Indiana.




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