Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист MANOWAR признал вину в хранении детской порнографии 199
*Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Металл-сообщество слишком вяло ... 39
*Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из... 24
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!» 21
*PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста 20
[= ||| все новости группы



*

Van Halen

*



28 июл 2020 : 		 Музыканты VIO-LENCE, DAVID LEE ROTH, JOURNEY исполняют VAN HALEN

16 июл 2020 : 		 DAVID LEE ROTH не знает, собирается ли EDDIE VAN HALEN в тур

9 июн 2020 : 		 Музыканты WAR ON WOMEN, HIGH ON FIRE исполняют VAN HALEN

22 май 2020 : 		 SAMMY HAGAR о реюнионе VAN HALEN: «Верю, что будет»

29 апр 2020 : 		 SAMMY HAGAR: «Вовсе не моя вина в том, что VAN HALEN увлеклись клавишами»

17 апр 2020 : 		 Басист VAN HALEN нашел лейбл

6 фев 2020 : 		 BILLY SHEEHAN: «Меня трижды звали в VAN HALEN»

18 ноя 2019 : 		 EDDIE VAN HALEN'a выписали из больницы

29 окт 2019 : 		 Сын разместил новую фотографию EDDIE VAN HALEN

23 окт 2019 : 		 EDDIE VAN HALEN посетил концерт TOOL

23 окт 2019 : 		 Трейлер к новому бокс-сету VAN HALEN

15 окт 2019 : 		 У EDDIE VAN HALEN рак?

6 окт 2019 : 		 У VAN HALEN были проблемы со здоровьем

17 сен 2019 : 		 Бокс-сет VAN HALEN выйдет осенью

25 июн 2019 : 		 SAMMY HAGAR сказал, что не хочет возвращаться в VAN HALEN

28 янв 2019 : 		 MICHAEL ANTHONY: «Я ни с кем не общался насчет реюниона VAN HALEN»

14 дек 2018 : 		 DAVID LEE ROTH намекнул на концерты VAN HALEN?

30 авг 2018 : 		 Фрагмент документального фильма VAN HALEN

14 авг 2018 : 		 Кавер-версия VAN HALEN от THEE ROCK N' ROLL RESIDENCY

3 июл 2018 : 		 WOLFGANG VAN HALEN завершил запись сольного альбома

2 ноя 2017 : 		 SAMMY HAGAR: «Забудьте о реюнионе VAN HALEN»

15 май 2017 : 		 SAMMY HAGAR о возможности возвращения в VAN HALEN

1 апр 2017 : 		 Нереализованный трек EDDIE VAN HALEN

18 авг 2016 : 		 SAMMY HAGAR извинился перед VAN HALEN

23 май 2016 : 		 Редкий концерт VAN HALEN 1978 года появился в сети

20 апр 2016 : 		 Редкий концерт VAN HALEN 1984 года появился в сети
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Музыканты VIO-LENCE, DAVID LEE ROTH, JOURNEY исполняют VAN HALEN



*
zoom
*
* *
Бывший участник MACHINE HEAD и нынешний гитарист VIO-LENCE Phil Demmel вместе с Jeff Scott Soto (SONS OF APOLLO, JOURNEY), Billy Sheehan (SONS OF APOLLO, THE WINERY DOGS, DAVID LEE ROTH) and и Dave McClain (SACRED REICH, MACHINE HEAD) записал карантинное видео композиции VAN HALEN "Loss Of Control" в рамках сериала "Collab-A-Jam" — видео доступно ниже.

Former MACHINE HEAD, DAVID LEE ROTH, JOURNEY Members Team Up For Cover Of VAN HALEN







Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 43

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом