сегодня



Музыканты VIO-LENCE, DAVID LEE ROTH, JOURNEY исполняют VAN HALEN



Бывший участник MACHINE HEAD и нынешний гитарист VIO-LENCE Phil Demmel вместе с Jeff Scott Soto (SONS OF APOLLO, JOURNEY), Billy Sheehan (SONS OF APOLLO, THE WINERY DOGS, DAVID LEE ROTH) and и Dave McClain (SACRED REICH, MACHINE HEAD) записал карантинное видео композиции VAN HALEN "Loss Of Control" в рамках сериала "Collab-A-Jam" — видео доступно ниже.

















+0 -0



просмотров: 43