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GRETA VAN FLEET неделю скорбели по Эдди Ван Халену



Участники GRETA VAN FLEET — барабанщик Danny Wagner и гитарист Jake Kiszka — недавно поговорили об Эдди Ван Халене:



«Это был тяжёлый день, тяжёлая неделя. У меня много друзей гитаристов, так что мы постоянно гоняли туда-сюда сообщения. Он оказал влияние на каждого гитариста. Кто не хотел сыграть "Eruption" и всё остальное? Помню, что когда я взрослел, это оказало на меня огромное влияние. Я помню что несколько лет гонял на постоянке VAN HALEN. Но это было очень жёстко, мы скорбели неделю из-за его ухода».



Danny: «Мы также были в студии и писали новые песни, были в Лос-Анджелесе. Ты просыпаешься, узнаёшь эти новости, а после этого тебе идти и записывать новый материал. Странная энергетика».













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