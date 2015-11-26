17 янв 2021



MICHAEL ANTHONY сказал, что Эдди Ван Хален не страдал звёздной болезнью



Бывший басист группы VAN HALEN Michael Anthony дал интервью Чеду Тайсону с Портлендской рок-радиостанции 105.9 The Brew и поделился своими воспоминаниями о легендарном гитаристе группы, Эдди Ван Халене:



«Он был очень скромным. Он никогда не позволял славе, звёздной болезни, всем хвалебным речам, которые ему говорили за игру на гитаре, одурманить голову. Он всегда считал себя просто парнем, который играет на гитаре, и это было его особенностью».



Michael ответил на вопрос, разговаривал ли он с сыном Эдди, басистом VAN HALEN Wolfgang'ом Van Halen'ом, в течение нескольких месяцев после кончины гитариста:



«Я переписывался с ним пару раз. Вообще-то я с ним не разговаривал. Я хотел оставить семью в покое. Я перекинулся парой слов с Alex'ом [Van Halen'ом, барабанщиком] после смерти Эда. Но всё хорошо. Действительно здорово, что Wolfgang сделал свою сольную песню "Distance". И я желаю ему удачи с альбомом [MAMMOTH WVH]. Сейчас тяжело кому-либо представить свой новый альбом, свою новую группу и чем-то в этом роде, но я знаю, что он справится со всем этим, когда будет нужно».













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