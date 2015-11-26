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*ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...» 297
*Новая песня DARK TRANQUILLITY 43
*Умер Эдди Ван Хален 42
*CARMINE APPICE: METALLICA и стала тем, кто создал тяжёлую му... 31
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!» 21
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Van Halen

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20 окт 2020 : 		 Гитарист PEARL JAM — об Эдди Ван Халене

20 окт 2020 : 		 Вокалист EXTREME вспоминает Эдди Ван Халена

20 окт 2020 : 		 LENNY KRAVITZ почтил память Эдди Ван Халена

20 окт 2020 : 		 KEE MARCELLO: «Эдди Ван Хален представил клавиши в металле»

19 окт 2020 : 		 Финальное шоу VAN HALEN

19 окт 2020 : 		 TOMMY LEE — об Эдди Ван Халене

18 окт 2020 : 		 LEO MORACCHIOLI почтил память Эдди Ван Халена

16 окт 2020 : 		 TONY IOMMI — об участии Эдди Ван Халена в работе над песней BLACK SABBATH

16 окт 2020 : 		 ROB HALFORD старается смириться с потерей Эдди Ван Халена

16 окт 2020 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — об Эдди Ван Халене

16 окт 2020 : 		 JOHN 5 вспоминает Эдди Ван Халена

16 окт 2020 : 		 AARON LEWIS: «Не моё дело чествовать Эдди Ван Халена»

16 окт 2020 : 		 Эдди Ван Халена почтили на Billboard Music Awards 2020

16 окт 2020 : 		 BRIAN MAY почтил память Эдди Ван Халена

16 окт 2020 : 		 JON BON JOVI — об Эдди Ван Халене

15 окт 2020 : 		 Вокалист TNT почтил память Эдди Ван Халена

15 окт 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Никто не повлиял на меня больше, чем Эдди Ван Хален»

15 окт 2020 : 		 DAVID CROSBY вызвал нападки за своё мнение об Эдди Ван Халене

15 окт 2020 : 		 Лидер AYREON почтил память Эдди Ван Халена

15 окт 2020 : 		 Вокалистка HEART почтила память Эдди Ван Халена

15 окт 2020 : 		 SHARON OSBOURNE вспоминает Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 TED TEMPLEMAN вспоминает об Эдди Ван Халене

14 окт 2020 : 		 Эдди был очень рад, что Michael Anthony поедет в реюнион-тур VAN HALEN

14 окт 2020 : 		 Гитарист RATT почтил память Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 CHRIS HOLMES вспоминает Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 DAMON JOHNSON вспоминает Эдди Ван Халена
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LENNY KRAVITZ почтил память Эдди Ван Халена



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LENNY KRAVITZ почтил память Эдди Ван Халена, скончавшегося шестого октября в возрасте 65 лет от рака. В рамках беседы в ток-шоу "Watch What Happens Live With Andy Cohen" у него спросили, выпадал ли ему шанс работать с Эдди и ценит ли он его как гитариста, на что он ответил:

«Безусловно. У меня есть огромная признательность. Мы никогда не работали вместе, но я должен был встретиться с ним. Я видел, как он играл на концерте на сцене. Мы уважали друг друга.

[Эдди] — пионер. Он — оригинал. И точно так же, как такие люди, как Джими Хендрикс, оставил свой след в мире электрогитары, Эдди Ван Хален сделал то же самое. У него есть свой собственный стиль, которому никто другой не мог бы подражать, и который он придумал, он навсегда останется в памяти, так же, как и группа».

LENNY KRAVITZ: EDDIE VAN HALEN Was





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