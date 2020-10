сегодня



LENNY KRAVITZ почтил память Эдди Ван Халена, скончавшегося шестого октября в возрасте 65 лет от рака. В рамках беседы в ток-шоу "Watch What Happens Live With Andy Cohen" у него спросили, выпадал ли ему шанс работать с Эдди и ценит ли он его как гитариста, на что он ответил:



«Безусловно. У меня есть огромная признательность. Мы никогда не работали вместе, но я должен был встретиться с ним. Я видел, как он играл на концерте на сцене. Мы уважали друг друга.



[Эдди] — пионер. Он — оригинал. И точно так же, как такие люди, как Джими Хендрикс, оставил свой след в мире электрогитары, Эдди Ван Хален сделал то же самое. У него есть свой собственный стиль, которому никто другой не мог бы подражать, и который он придумал, он навсегда останется в памяти, так же, как и группа».













