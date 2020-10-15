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TOMMY LEE — об Эдди Ван Халене



TOMMY LEE в рамках беседы с USA Today поделился своими воспоминаниями об Эдди Ван Халене:



«Я всё ещё в шоке от этой новости. Три недели назад я тусил с Sammy Hagar'ом, и он ничего не говорил об этом. Я решил, что с ним всё нормально, что он идёт на поправку. Но, чувак, это очень печально. Мы буквально потеряли одного из самых больших новаторов и невероятных гитаристов нашего времени».



На вопрос о том, правда ли то, что Vince Neil однажды побил Эдди, Tommy ответил:



«Да. Мы были в туре "Monsters Of Rock" [в 1984 году]: AC/DC, VAN HALEN, MÖTLEY CRÜE. Мы тусили, и у MÖTLEY было всё то, что мы так любили: кто-то был под кайфом, кто-то обнимался, кто-то дрался. Vince подошёл и просто набросился на Эдди, и он был просто взбешён: "Что за нахх с тобой не так?" Он не особо на такое реагировал. Я ударил Малькольма Янга, и он тоже разозлился. Мы делали такое несколько лет, пока не поняли, что всё это может быть несколько опасным».







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