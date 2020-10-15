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Van Halen

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15 окт 2020 : 		 SHARON OSBOURNE вспоминает Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 TED TEMPLEMAN вспоминает об Эдди Ван Халене

14 окт 2020 : 		 Эдди был очень рад, что Michael Anthony поедет в реюнион-тур VAN HALEN

14 окт 2020 : 		 Гитарист RATT почтил память Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 CHRIS HOLMES вспоминает Эдди Ван Халена

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14 окт 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN почтил память Эдди Ван Халена

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13 окт 2020 : 		 Гитарист TRIXTER вспоминает Эдди Ван Халена
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TOMMY LEE — об Эдди Ван Халене



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TOMMY LEE в рамках беседы с USA Today поделился своими воспоминаниями об Эдди Ван Халене:

«Я всё ещё в шоке от этой новости. Три недели назад я тусил с Sammy Hagar'ом, и он ничего не говорил об этом. Я решил, что с ним всё нормально, что он идёт на поправку. Но, чувак, это очень печально. Мы буквально потеряли одного из самых больших новаторов и невероятных гитаристов нашего времени».

На вопрос о том, правда ли то, что Vince Neil однажды побил Эдди, Tommy ответил:

«Да. Мы были в туре "Monsters Of Rock" [в 1984 году]: AC/DC, VAN HALEN, MÖTLEY CRÜE. Мы тусили, и у MÖTLEY было всё то, что мы так любили: кто-то был под кайфом, кто-то обнимался, кто-то дрался. Vince подошёл и просто набросился на Эдди, и он был просто взбешён: "Что за нахх с тобой не так?" Он не особо на такое реагировал. Я ударил Малькольма Янга, и он тоже разозлился. Мы делали такое несколько лет, пока не поняли, что всё это может быть несколько опасным».

TOMMY LEE: EDDIE VAN HALEN Was



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

gravitgroove


19 окт 2020, 14:43		Группа ущербных людишек, за исключением Мики Марса

Ress


19 окт 2020, 15:12		Так вот почему Малкольм потом с ножом на Дио кидался, лол.

AlexTronenko


19 окт 2020, 15:44		Малкольм не с Дио, а с Гизером Батлером дрался в 70-е, когда ac/dc sabbath разогревали. Это было задолго до появления мотли крю )


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