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Van Halen

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DAVID LEE ROTH почтил память Эдди Ван Халена



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DAVID LEE ROTH почтил память Эдди Ван Халена, скончавшегося от рака в возрасте 65 лет. Он опубликовал фотографию, сделанную за кулисами, и подписал:

«Какой замечательный и прекрасный путь это был...»

DAVID LEE ROTH Breaks Silence On EDDIE VAN HALEN





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Tomahawk


8 окт 2020, 11:45		Одной короткой и простой фразой он выразил больше, чем некоторые поминальные "простынки", хоть, я и не умаляю их искренности.


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