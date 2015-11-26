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DAVID LEE ROTH почтил память Эдди Ван Халена



DAVID LEE ROTH почтил память Эдди Ван Халена, скончавшегося от рака в возрасте 65 лет. Он опубликовал фотографию, сделанную за кулисами, и подписал:



«Какой замечательный и прекрасный путь это был...»













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