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Хочешь установку VAN HALEN ?



Барабанная установка ALEX'a VAN HALEN, которая была использована в рамках тура 1980 года "Invasion", доступна для покупки на Reverb.com за $275,000. Часть вырученных средств будет направлена на благотворительность.



















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