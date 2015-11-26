сегодня



SAMMY HAGAR отрицает, что разговоры про реюнион VAN HALEN имели место



В рамках беседы с ABC Radio, SAMMY HAGAR выступил с опровержением информации о том, что VAN HALEN собирались в тур:



«Разговоров о реюнионе или каком-то трибьюте со мной не было на 146%. Когда Alex и Wolfie хотели что-то сделать, когда они думали, что момент настал, если бы они собрались и сказали: "Эй, ты там как, не хочешь к нам и спеть ряд песен?", я бы, естественно, да, но... Со мной никаких подобных разговоров не было, черт возьми, ничего такого!»







+0 -0



просмотров: 304

