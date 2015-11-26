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Вокалист JOURNEY — об Эдди Ван Халене



В рамках одного из недавних подкастов вокалист JOURNEY Arnel Pineda коснулся темы смерти Эдди Ван Халена:



«Да упокоится он в мире. Я не особо гитарист, я играю на акустике... О Боже мой. Если говорить о гитаристах, то он один из лучших. И он БОГ. Он БОГ, когда заходит речь об игре. Мне очень жаль, он так рано ушёл, очень. Он ушёл очень рано».







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