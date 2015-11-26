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GENE SIMMONS — об Эдди Ван Халене: «Он был намного лучше меня»



GENE SIMMONS в интервью People поговорил об Эдди Ван Халене:



«Когда я был шокирован, узнав, что Эдди умер, первой картинкой, что пришла мне в голову, и это невероятно меня поразило, был Эдди Ван Хален, улыбающийся от уха до уха своей знаменитой улыбкой на миллион долларов. Он всегда так делал, будь то на сцене, играя для забитого напрочь зала, на видео или встречаясь с незнакомцем. Он просто улыбался и говорил: "Привет, как дела?" Он улыбался, и его глаза исчезали. Его щёки поднимались, они поглощали всё его лицо, как у маленького 12-летнего ребёнка, улыбающегося, когда ты ни на кого не пытаешься произвести впечатление или не знаешь, как ты выглядишь со стороны. Это была полноценная улыбка. Она была запоминающейся. Она цепляла тебя сразу.



Он был непринуждённым и чувствовал себя комфортно в собственной шкуре. Я был поражён не только его талантом, но и восхищался им как человеком. Эдди знал, что у него есть этот талант, дарованный Богом, но я никогда не видел, чтобы он давил на кого-то им. По сути Эдди просто казался счастливым парнем.



Время от времени Бог всё делает правильно. Он отлично поработал с Эдди Ван Халеном, скажу я вам. Он был намного лучше, чем я когда-либо буду. Это чистая правда».







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