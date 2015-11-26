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Van Halen

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27 окт 2020 : 		 Гитарист MEGADETH — о звуке Эдди Ван Халена

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25 окт 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX — об Эдди Ван Халене

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22 окт 2020 : 		 SEBASTIAN BACH мог оказаться в VAN HALEN?

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21 окт 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER — об Эдди Ван Халене
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Лидер AC/DC — об уходе Эдди Ван Халена



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В рамках недавней беседы с Radio.com лидер AC/DC Angus Young поделился своим мнением об Эдди Ван Халене:

«Эдди, я бы сказал, помимо его гитары, сыгравшей огромную роль для всего мира, был новатором в своём стиле. И для всего мира он вновь открыл то, как можно играть на гитаре, и оказал влияние на грандиозное количество людей.

Первый раз я встретился с ним, насколько помню, в девяностые, наверное, это было тогда, когда мы играли в Европе, мы давали концерты вместе. И он был очень радушным человеком. Первым, что вы видели после того, как замечали его, была его удивительная улыбка, его заразительный смех, и он всегда со всеми обнимался. Он был рад вас видеть!

Для музыкального мира это огромная потеря. Но повторюсь: для тех из нас, кому повезло его встретить, это ещё большая трагедия. И для всех членов его семьи, и тех, кто его близко знал.

Когда я услышал новости о том, что рак вернулся, оставалось лишь надеяться и молиться за то, чтобы он с этим справился. Я всегда буду помнить один момент. Мы были в туре по "Black Ice", играли в Америке, и он пришёл на наше шоу в Лос-Анджелесе. И он был точно таким же — широкая улыбка, весёлый, и он был очень рад нас всех видеть. И он плотно общался с Малкольмом.

Это сложно. И он определённо оставил огромную прореху. Если вы знали его, он оставил огромную пустоту в сердцах всех этих людей».

AC/DC





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