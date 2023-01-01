Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 30
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 30
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 26
*Новое видео DOKKEN 23
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 19
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS почти зарезали, но пока почти 17
*Обновленное видео DISMEMBER 17
*JEFF YOUNG о времени в MEGADETH: «Тусить с алкашами не мое» 13
*Видео с выступления IRON MAIDEN 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 30
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 30
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 26
*Новое видео DOKKEN 23
[= ||| все новости группы



*

Van Halen

*



11 авг 2023 : 		 Сборник VAN HALEN выйдет осенью

7 авг 2023 : 		 GLENN HUGHES подтвердил, что Эдди рассматривал его в VAN HALEN

14 июл 2023 : 		 SAMMY HAGAR: «Воссоединения VAN HALEN не будет»

1 июл 2023 : 		 VAN HALEN в 1983

4 июн 2023 : 		 Концертное видео VAN HALEN'95

30 май 2023 : 		 SAMMY HAGAR: «Я рад, что успел примириться с Эдди»

4 май 2023 : 		 SAMMY HAGAR: «Сейчас я ценю Эдди как никогда»

21 апр 2023 : 		 Гитара VAN HALEN ушла почти за 4 миллиона

11 апр 2023 : 		 Гитара VAN HALEN может уйти за три миллиона

30 мар 2023 : 		 Обновленная версия клипа VAN HALEN

24 мар 2023 : 		 Бывший басист VAN HALEN основал новый проект

22 фев 2023 : 		 BRIAN TICHY исполняет VAN HALEN

10 фев 2023 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD: «Эдди был отцом металла»

31 дек 2022 : 		 DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом

23 дек 2022 : 		 Гитарист TRIXTER: «Эдди всегда говорил мне, что я член семьи»

15 дек 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Я бы точно попросил урок у Эдди Ван Халена»

11 ноя 2022 : 		 Выйдет ли нереализованный трек VAN HALEN?

9 ноя 2022 : 		 SAMMY HAGAR заявил, что не общается с ALEX'ом VAN HALEN'ом

12 окт 2022 : 		 JOE SATRIANI: «WOLFGANG VAN HALEN должен играть на концерте VAN HALEN»

5 окт 2022 : 		 WOLFGANG VAN HALEN больше не заинтересован в концерте памяти Эдди Ван Халена

30 сен 2022 : 		 SAMMY HAGAR: «Мне не нравится идея VAN HALEN без Эдди Ван Халена»

16 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о соперничестве Рэнди Роадса и Эдди Ван Халена

9 сен 2022 : 		 SAMMY HAGAR: «Во сне Эдди сыграл мне песню, и мы её записали!»

1 сен 2022 : 		 Выходит новая фотокнига об Эдди Ван Халене

25 авг 2022 : 		 SAMMY HAGAR не горит желанием участвовать в возможном трибьют-шоу VAN HALEN

12 авг 2022 : 		 Вокалист LOUDNESS и YOYOKA исполняют VAN HALEN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Сборник VAN HALEN выйдет осенью



zoom
VAN HALEN выпустят новый бокс-сет, получивший название "The Collection II", шестого октября, он будет доступен на пяти винилах за 124,98 доллара и пяти CD за 49,98.

LP One: 5150

Трек-лист:

Side One

01. Good Enough
02. Why Can't This Be Love
03. Get Up
04. Dreams
05. Summer Nights

Side Two

01. Best Of Both Worlds
02. Love Walks In
03. 5150
04. Inside

LP Two: OU812

Трек-лист:

Side One

01. Mine All Mine
02. When It's Love
03. A.F.U. (Naturally Wired)
04. Cabo Wabo

Side Two

01. Source Of Infection
02. Feels So Good
03. Finish What Ya Started
04. Black And Blue
05. Sucker In A 3 Piece

LP Three: For Unlawful Carnal Knowledge

Трек-лист:

Side One

01. Poundcake
02. Judgement Day
03. Spanked
04. Runaround
05. Pleasure Dome

Side Two

01. In 'N' Out
02. Man On A Mission
03. The Dream Is Over
04. Right Now
05. 316
06. Top Of The World

LP Four: Balance

Трек-лист:

Side One

01. The Seventh Seal
02. Can't Stop Lovin' You
03. Don't Tell Me (What Love Can Do)
04. Amsterdam
05. Big Fat Money
06. Doin' Time

Side Two

01. Aftershock
02. Strung Out
03. Not Enough
04. Take Me Back (Déjà Vu)
05. Feelin'

LP Five: Studio Rarities 1989-2004

Трек-лист:

Side One

01. A Apolitical Blues
02. Crossing Over
03. Baluchitherium

Side Two

01. Humans Being
02. Respect The Wind
03. It's About Time
04. Up For Breakfast




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 201

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом