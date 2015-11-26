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*Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON 68
*Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил ске... 59
*Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт... 30
*MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, вс... 24
*Новое видео KK'S PRIEST 23
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Van Halen

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14 май 2021 : 		 GEORGE LYNCH почтил память Эдди Ван Халена

16 апр 2021 : 		 SAMMY HAGAR был против смены названия после прихода в VAN HALEN

16 апр 2021 : 		 После ухода DAVID'a LEE ROTH'a лейбл хотел изменить имя VAN HALEN

8 апр 2021 : 		 BRIAN TICHY исполняет VAN HALEN

23 мар 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY: «Были разговоры о бокс-сете VAN HALEN»

22 мар 2021 : 		 Продюсер Грэмми — о трибьюте Ван Халену

22 мар 2021 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Меня приглашали на Грэмми»

3 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я хоть и басист, но Эдди повлиял и на меня»

1 мар 2021 : 		 GEORGE LYNCH вспомнил о посиделках с Эдди

25 фев 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN почтил память Эдди Ван Халена

20 фев 2021 : 		 Превью книги об Эдди Ван Халене

18 фев 2021 : 		 Книга об Эдди Ван Халене выйдет летом

10 фев 2021 : 		 STEVE LUKATHER — об Эдди Ван Халене

4 фев 2021 : 		 STEVEN WILSON сдал назад

3 фев 2021 : 		 TONY IOMMI — об Эдди Ван Халене

3 фев 2021 : 		 STEVEN WILSON: «Смерть Эдди я почти не заметил»

1 фев 2021 : 		 UNLUCKY MORPHEUS почтили память Эдди Ван Халена

18 янв 2021 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES — об Эдди Ван Халене

18 янв 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY: «Я говорил с ALEX'ом VAN HALEN'ом после смерти Эдди»

17 янв 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY сказал, что Эдди Ван Хален не страдал звёздной болезнью

16 янв 2021 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY: «Концерту памяти Эдди быть!»

12 янв 2021 : 		 EVH выпускают новые продукты в память об Эдди Ван Халене

11 янв 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY: «Я очень давно последний раз говорил с Эдди»

10 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY о ролике встречи Эдди и Джейсона

7 янв 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER — об Эдди Ван Хадене: «Он просто лучший!»

6 янв 2021 : 		 Бывшая жена Эдди Ван Халена: «Примириться с его смертью было сложно»
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|||| сегодня

GEORGE LYNCH почтил память Эдди Ван Халена



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GEORGE LYNCH почтил помять Эдди Ван Халена в ходе выступления первого мая в рамках Dallas International Guitar Festival в Dallas Market Hall, Dallas, Texas.

Watch GEORGE LYNCH Pay Musical Tribute To EDDIE VAN HALEN At DALLAS INTERNATIONAL GUITAR FESTIVAL





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