Вокалист SAXON: «Нельзя просто выйти и посмотреть на нового Эдди»



В рамках недавней беседы с The Metal Voice вокалист SAXON Biff Byford затронул тему смерти Эдди Ван Халена:



«Ужасные новости. Он прошёл через эту борьбу, и мы все думали, что он победил. А потом рак вернулся.



Я видел VAN HALEN несколько раз. Впервые это было в Rainbow — должно быть, году в 1978–79-м, когда вышел первый альбом, они турили с SABBATH, и они приехали и отыграли единственное шоу в Rainbow в Лондоне, там я их и увидел. А потом я ходил на их концерт в Манчестере в 1980-м.



Мне нравилась группа. Они определённо были очень хороши. И ты не можешь сейчас пойти и увидеть VAN HALEN или кого-то, как они, увы».



Biff также заметил, что группа собиралась записать одну из песен VAN HALEN для альбома кавер-версий:



«Мы рассматривали такой вариант. И я хотел сделать "Runnin' With The Devil". Я люблю эту песню, но нужно быть очень осторожным. Я полагаю, что их музыка в каком-то роде повлияла на гитаристов группы, потому что когда мы увидели, как играл Эдди, Paul начал делать что-то подобное.



Мы уже подписали контракт на новый альбом. Так что они оставили нам варианты. Мы можем сделать грандиозную версию "Running With The Devil" — это было бы здорово. Мы можем сделать вариант "Running With The Devil" в стиле SABBATH».













