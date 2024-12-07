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GENE SIMMONS: «Аватары KISS уделают ABBA как детей!»



GENE SIMMONS в недавнем интервью The Zak Kuhn Show вновь рассказал о том, каким замечательным будет шоу аватаров от KISS:



«Знаете вы или нет, но есть потрясающая компания Pophouse, которая отвечает за шоу аватаров ABBA в Лондоне, на которое были проданы миллионы билетов, и это стало настоящим событием. Но даже эта технология уже устарела.



Я не знаю, как это описать, но пока мы просто называем это аватарами KISS. Их можно будет увидеть по всему миру. И я попытаюсь описать это. Когда вы надеваете виртуальные очки, вы можете увидеть круговой обзор. Куда бы вы ни повернули голову, вы оказываетесь в этой вселенной — если хотите, в параллельной вселенной. Вы можете оказаться в стране динозавров или упасть со скалы, или поднять голову к небу и увидеть небо. А если опустить подбородок, то можно увидеть пропасть, в которую проваливаются ноги. Так что можно поверить, в той мере, в какой вы отключаете свой разум, что вы действительно находитесь в этом мире. А теперь представьте, что вы не надели очки и испытываете такие же ощущения».



На вопрос о том, сможет ли шоу аватаров KISS «уделать» "ABBA Voyage", Gene ответил:



«Да, и это уже произошло. Технологии, я уверен, что вы следите за ними, развиваются семимильными шагами... Будущее уже здесь. Искусственный интеллект теперь сам себя чинит и сам себя обучает. И вот технологии шагнули далеко вперёд даже от шоу ABBA. Можно поверить, что ABBA выступают на сцене, но для этого нужно смотреть прямо вперёд. Если вы посмотрите влево или вправо, то сможете увидеть своего соседа, сидящего за вами или рядом с вами. Так что у вас возникает ощущение: "Это реальность. А то, что происходит на сцене, лишь похоже на реальность". Но, как вы знаете, с 3D-очками, виртуальными очками ваше представление о том, что реально, а что нет, искажается. Так что у нас будет нечто подобное».







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