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*EKTOMORF выступят в России в мае 39
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 21
*CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ... 20
*Барабанщик DREAM THEATER о бывшем 18
*OZZY OSBOURNE: «Я не планирую полного сета с BLACK SABBATH» 17
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Kiss

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1 окт 2024 : 		 Делюкс-издание от KISS выйдет осенью

19 сен 2024 : 		 Сын вокалиста KISS хвалит KISS

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8 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS назвал худший альбом KISS

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16 авг 2024 : 		 TOMMY THAYER о том, где пройдет аватар-шоу KISS

10 июл 2024 : 		 KISS набрали миллиард

16 июн 2024 : 		 Новая фигурка KISS

9 июн 2024 : 		 PAUL STANLEY об аватарах: «Мы хотим создать шоу KISS, которые нарушают правила, а не живут в их рамках»

19 май 2024 : 		 BRUCE KULICK о последнем концерте KISS: «Они упустили огромную возможность»

2 май 2024 : 		 YUNGBLUD записал кавер-версию KISS

17 апр 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Аватары — это будущее KISS»
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|||| сегодня

Золотой сингл KISS



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KISS решили отметить 50-летие сингла "Strutter" выпуском двух специальных версий — Pure Gold Edition и Gold-Plated Edition.

Первый в мире диск Pure Gold Edition будет выпущен в количестве всего пяти экземпляров, отпечатанных из восьми унций чистого 24-каратного золота 999 пробы. Эти пятидюймовые пластинки специально ремастированы для воспроизведения на любом механическом проигрывателе. На стороне A - воспроизводимые канавки, гравировка на ободке с уникальным номером издания каждой пластинки, а также логотип KISS, украшенный кристаллами Swarovski, а на стороне B - оригинальная обложка сингла Casablanca, вытравленная в золоте с высокой пробой. Упаковка включает в себя роскошный дизайнерский кейс с переплетом из искусственной кожи повышенной прочности с акцентами из золотой фольги и логотипом KISS с кристаллами Swarovski. Футляр с двумя ящиками изготовлен вручную, чтобы сохранить эту вечную запись на всю жизнь. В одном ящике находится защитная капсула из сапфирового стекла, а в другом - эксклюзивная книга с автографами Gene Simmons и Paul Stanley. Среди других аксессуаров набора - ручка с золотым наконечником, которой подписана соответствующая книга, металлический сертификат подлинности с лазерной гравировкой и нумерацией, изготовленный на заказ пробковый коврик для оптимального воспроизведения и салфетка из микрофибры. Каждая пластинка изготавливается по индивидуальному заказу.

Всего 500 экземпляров Gold-Plated Edition были выпущены для продажи по всему миру. Пятидюймовая пластинка с медным сердечником покрыта 24-каратным золотом 999 пробы и может воспроизводиться на любом механическом проигрывателе. Она представлена в изготовленном на заказ футляре с хрустальным стеклом, буклетом, силиконовым ковриком для пластинок, салфеткой из микрофибры для чистки и собственным сертификатом подлинности с ручной нумерацией. Заказы будут ограничены двумя экземплярами для каждого покупателя.

Компания Precious Sound изготовила каждую версию в Баварии, Германия, используя впечатляющий запатентованный процесс. 11 мастеров выполнили 304 шага этого процесса, чтобы создать Pure Gold Edition и Gold-Plated Edition.




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