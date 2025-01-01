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Золотой сингл KISS



KISS решили отметить 50-летие сингла "Strutter" выпуском двух специальных версий — Pure Gold Edition и Gold-Plated Edition.



Первый в мире диск Pure Gold Edition будет выпущен в количестве всего пяти экземпляров, отпечатанных из восьми унций чистого 24-каратного золота 999 пробы. Эти пятидюймовые пластинки специально ремастированы для воспроизведения на любом механическом проигрывателе. На стороне A - воспроизводимые канавки, гравировка на ободке с уникальным номером издания каждой пластинки, а также логотип KISS, украшенный кристаллами Swarovski, а на стороне B - оригинальная обложка сингла Casablanca, вытравленная в золоте с высокой пробой. Упаковка включает в себя роскошный дизайнерский кейс с переплетом из искусственной кожи повышенной прочности с акцентами из золотой фольги и логотипом KISS с кристаллами Swarovski. Футляр с двумя ящиками изготовлен вручную, чтобы сохранить эту вечную запись на всю жизнь. В одном ящике находится защитная капсула из сапфирового стекла, а в другом - эксклюзивная книга с автографами Gene Simmons и Paul Stanley. Среди других аксессуаров набора - ручка с золотым наконечником, которой подписана соответствующая книга, металлический сертификат подлинности с лазерной гравировкой и нумерацией, изготовленный на заказ пробковый коврик для оптимального воспроизведения и салфетка из микрофибры. Каждая пластинка изготавливается по индивидуальному заказу.



Всего 500 экземпляров Gold-Plated Edition были выпущены для продажи по всему миру. Пятидюймовая пластинка с медным сердечником покрыта 24-каратным золотом 999 пробы и может воспроизводиться на любом механическом проигрывателе. Она представлена в изготовленном на заказ футляре с хрустальным стеклом, буклетом, силиконовым ковриком для пластинок, салфеткой из микрофибры для чистки и собственным сертификатом подлинности с ручной нумерацией. Заказы будут ограничены двумя экземплярами для каждого покупателя.



Компания Precious Sound изготовила каждую версию в Баварии, Германия, используя впечатляющий запатентованный процесс. 11 мастеров выполнили 304 шага этого процесса, чтобы создать Pure Gold Edition и Gold-Plated Edition.







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