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Вокалист KISS объяснил, почему не все члены простились вместе



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В интервью "Talk Is Jericho" Paul Stanley ответил на вопрос о том, почему не все члены группы были на финальном концерте:

«Если быть дипломатичным, то были люди, которые предъявляли нереальные требования. Но дело не в этом. Это не было, например, празднованием основания группы; это было празднование 50-летия группы, а не дань уважения началу. Что касается Ace и Peter, то их не было по многим причинам. И я говорил это сотни раз и скажу ещё сто раз. Мы не смогли бы достичь того, чего достигли, без того, что сделали эти парни, и мы не достигли бы этого, если бы они и по сей день были с нами».

На вопрос об отсутствии упоминаний о других бывших участниках KISS, таких как Eric Carr, Bruce Kulick и Mark St. John, Стэнли сказал:

«Что же делать? Я думаю, что лучший способ почтить всех — это стать лучшими, какими мы только можем быть. Что мы должны были сделать — показать видео на экране или задрапированные фотографии? Мы достигли всего благодаря тем, кто участвовал в группе, кто-то больше, чем другие, но мы отдаём дань уважения всем — без них мы не могли бы существовать».

Насчёт того, как он относится к наследию KISS, особенно в свете того, что такие группы, как THE ROLLING STONES, всё ещё продолжают играть и записывать музыку, Paul сказал:

«Я считаю, что важность наследия будет только расти. THE STONES — интересная группа. Что с ними будет в определённый момент? "Я собираюсь посмотреть на THE ROLLING STONE". Они существуют на несколько десятилетий дольше, чем мы, и стали легендой. Люди ходят на их концерты, потому что это THE STONES. Так что я думаю, что со временем мы станем только популярнее, потому что ты становишься тем влиятельнее, чем дольше существуешь.

Когда мы выступали в туре "End Of The Road", я думаю, мы стали почти супергероями, потому что мы были вне времени и особо не менялись. Люди приходили на нас посмотреть и говорили: "Ух ты, они выглядят так же, как и 40 лет назад". Но я думаю, что KISS вне времени и что KISS превзойдут всё, что было до этого».




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3 мар 2025
Exceptional
Ну не корректно сравнивать KISS и The Rolling Stones, в плане длительности существования. Всё же шоу KISS намного энергозатратнее.

Пол всё верно говорит, если уже физически не справлялись, то, наверное, действительно стоило прекратить.
Но грустно. Я всегда любил KISS, буду любить.
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