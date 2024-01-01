сегодня



GENE SIMMONS о финале KISS: «Мы сделали когда и как было правильно!»



GENE SIMMONS в недавнем интервью коснулся темы финального шоу KISS



«Я горжусь тем, что мы сделали это в нужное время и в нужном месте. Потому что, давайте назовем вещи своими именами — сколько боксеров, ставших чемпионами мира, оставались на ринге слишком долго? Подумайте об этом. Лучшие из лучших оказываются в нокауте от какого-нибудь новичка, потому что они слишком долго остаются на ринге. И мы все видели шоу, которые продолжались слишком долго. Уходите. Пятьдесят лет — это много. И еще одно: мы представили себя так: «Вы хотели лучшего. Вы получили лучшее. Самая зажигательная группа в мире». И вот так вы представляетесь, а потом выезжаете на инвалидных колясках с огненными шарами по бокам? Так что уходите со сцены, пока есть возможность. Вы же не хотите стать толстым, голым, раздувшимся Элвисом на полу в ванной, когда будете королем рок-н-ролла. Это не тот способ уйти. И в очень странном и удручающем смысле Мэрилин Монро навсегда останется культовой и молодой, потому что она умерла будучи молодой. У нас нет ее фотографий в 70-80 лет. И в этом, кстати, нет ничего плохого. Но великие звезды прошлых лет, как только они уходили из актерской карьеры, уходили с медийной сцены, если угодно, и о них не было слышно — например, Марлен Дитрих — я не знаю, как она выглядела в 80 лет. Грета Гарбо и так далее. Они исчезли. Они стали частными лицами, и это то, что нужно».







+0 -0



просмотров: 94

