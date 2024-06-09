сегодня



PAUL STANLEY об аватарах: «Мы хотим создать шоу KISS, которые нарушают правила, а не живут в их рамках»



В рамках беседы с "The Allison Hagendorf Show" Paul Stanley похвалил предстоящее шоу аватаров KISS, сказав, что это будет достойное зрелище для всех:



«Будет совсем не то, что вы видели в видеопревью. Это был спорный вопрос, потому что мы показывали людям аватары в их зачаточном состоянии. А они выглядят и будут выглядеть совсем не так. Они будут умопомрачительно реалистичными».



Когда ведущая отметила, что предварительный ролик был «больше похож на предварительную демонстрацию», Stanley сказал:



«Да. И в этом есть и хорошее, и плохое. Люди будут смотреть и говорить: "Это совсем на них не похоже". Но то, что появится в итоге, просто невероятно. Сейчас технологии продвинулись далеко вперёд, и это потрясающе. В Лондоне уже три года успешно действует шоу, и это шоу ABBA. И Pophouse — люди, которые создали это шоу, работают с нами. И это шоу просто невероятно. И всё же эта технология уже устарела. Итак, Джордж Лукас занимается аватарами. И люди, вовлечённые в это, действительно потрясающие.



Идея шоу аватаров KISS заключается не в том, чтобы воссоздать концерт KISS. Идея "Вау, это выглядит как настоящий усилитель" — это узкий тип мышления. Мы хотим создать нечто такое, что будет интересно и обязательно к посещению всем. Фанаты KISS будут в восторге, но и другие люди, которым нет дела до KISS, захотят это увидеть. Это будет умопомрачительно. Это KISS, Cirque du Soleil и всё, что вы можете себе представить, на стероидах. Но это действительно перекинет мост между реальным и нереальным и объединит их... Это будет невероятно. Идея о том, что мы собираемся имитировать живое шоу, — оставьте это кому-нибудь другому. У нас нет никакого желания этим заниматься. Мы хотим создать шоу KISS, которые нарушают правила, а не живут в их рамках».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 180

