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Kiss

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Вокалист KISS: «За последний год я понял, что жизнь — это улица с односторонним движением»



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PAUL STANLEY в интервью "Off The Cupp With S.E. Cupp" рассказал о сложностях прощального тура группы:

«За последний год я понял, что жизнь — это улица с односторонним движением. И она становится всё более узкой. А время драгоценно. Скучаю ли я по сцене перед 50 000, 100 000 зрителей? Да, чёрт возьми. Скучает ли легенда баскетбола Майкл Джордан по тому, чем он занимался? Все, кто добился такого успеха, конечно, скучают по нему, но есть разница между "скучать" и "тосковать". Я скучаю по этой части жизни, но вернуться к этому практически невозможно. Невозможно столько времени заниматься спортом, а то, чем я занимался, — это атлетизм, вокальный и физический. Я дошёл до точки, когда уже не могу этим заниматься, и с этим нужно смириться. И, ладно, что теперь?

Я благословлён тем, чего добился, и это останется со мной навсегда. Мы продали имя KISS, и это нечто неслыханное, чего даже не существует в музыкальном лексиконе. Мы продали всё относящееся к KISS несколько месяцев назад: логотип, грим, музыку. В 2027-м году выйдет невероятный музыкальный проект с погружением, в котором примет участие Джордж Лукас, и эти персонажи будут жить вечно. И мы с Gene вдвоём участвуем в этом. Так что KISS будут жить вечно. Но я не вечен. А вот Старчайлд продолжит жить.

Если бы у меня была роскошь выходить на сцену в повседневной одежде, я мог бы стоять перед микрофоном и заниматься этим вечно. Но KISS — это нечто иное. Мы создали нечто необычное. Так что умом я понимаю, почему мы остановились и что мы должны были остановиться. В эмоциональном плане, конечно, немного больно, но такова жизнь».




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27 фев 2025
resurgamresponses
философично
27 фев 2025
P
Paffoss
Заголовок в стиле Дарксайда можно было сделать так: "Я понял, что ж... - это улица с односторонним движением, и она становится все более узкой"

просмотров: 255

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