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Kiss

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Вокалист KISS: «Плохого не помню!»



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В рамках интервью для подкаста "Sound Up!" Paul'а Stanley спросили, помнит ли он негатив в отношении группы, когда размышляет о 50-летней истории KISS, особенно в том, что касается бывших участников:

«Я особо не замечаю негатива. Говорят, что стакан наполовину пуст или наполовину полон. Я вижу, что он переполнен. То есть у меня нет никаких негативных воспоминаний, потому что всё, что происходит, происходит по какой-то причине и является частью конечного результата. Так что если вы живёте с горечью или злостью, значит, вы не оставили это в прошлом. Я могу сказать только хорошее обо всех, кто был в группе. Мы не смогли бы добиться успеха без всех них. Каждый внёс свой вклад, и, конечно, Ace и Peter, прежде всего, являются основой группы. Так что, какие бы ни случались размолвки или препирательства, я рассматриваю всё в перспективе. Если вы выиграли в лотерею, вы не жалуетесь на налоги».




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