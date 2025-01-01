сегодня



Вокалист KISS: «Плохого не помню!»



В рамках интервью для подкаста "Sound Up!" Paul'а Stanley спросили, помнит ли он негатив в отношении группы, когда размышляет о 50-летней истории KISS, особенно в том, что касается бывших участников:



«Я особо не замечаю негатива. Говорят, что стакан наполовину пуст или наполовину полон. Я вижу, что он переполнен. То есть у меня нет никаких негативных воспоминаний, потому что всё, что происходит, происходит по какой-то причине и является частью конечного результата. Так что если вы живёте с горечью или злостью, значит, вы не оставили это в прошлом. Я могу сказать только хорошее обо всех, кто был в группе. Мы не смогли бы добиться успеха без всех них. Каждый внёс свой вклад, и, конечно, Ace и Peter, прежде всего, являются основой группы. Так что, какие бы ни случались размолвки или препирательства, я рассматриваю всё в перспективе. Если вы выиграли в лотерею, вы не жалуетесь на налоги».







+0 -0



просмотров: 146

