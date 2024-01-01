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PAUL STANLEY не исключает новых концертов KISS



PAUL STANLEY в рамках недавнего интервью не исключил, что KISS могут дать новый концерт:



«Всё возможно. KISS еще очень далеки от завершения, хотя KISS в том виде, в котором мы их знаем, уже закончились. Но если мы приложим к этому усилия, приложим наши идеи к тому, как будет развиваться KISS, то это будет иметь смысл для всего мира. Так что я с нетерпением жду, что будет дальше, не зная, что будет дальше конкретно. Но я открыт для разных вариантов».







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