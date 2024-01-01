Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 49
*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 42
*Новая песня GRAVE DIGGER 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
*BRUCE KULICK не понимает 14
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
*Лидер W.A.S.P. : «Как и большинство артистов, я всю свою кар... 11
*Лидер MEGADETH заплатит бывшему менеджеру 1.4 миллиона. Но е... 11
*Басистка COAL CHAMBER не против, что её считали «секси» 10
*Видео с текстом от OLD MAN'S CHILD 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 49
*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 42
*Новая песня GRAVE DIGGER 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
*BRUCE KULICK не понимает 14
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



16 ноя 2024 : 		 PAUL STANLEY не исключает новых концертов KISS

11 ноя 2024 : 		 PAUL STANLEY не знал, что делать после финального шоу KISS

17 окт 2024 : 		 PAUL STANLEY о KISS-аватарах

16 окт 2024 : 		 KISS работают над фильмом о финальном туре

1 окт 2024 : 		 Делюкс-издание от KISS выйдет осенью

19 сен 2024 : 		 Сын вокалиста KISS хвалит KISS

18 сен 2024 : 		 PAUL STANLEY о KISS-аватарах

13 сен 2024 : 		 Фильм о KISS снимет другой режиссер

9 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS о финале KISS: «Мы сделали когда и как было правильно!»

8 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS назвал худший альбом KISS

4 сен 2024 : 		 Видео с выступления KISS 1993 года

16 авг 2024 : 		 TOMMY THAYER о том, где пройдет аватар-шоу KISS

10 июл 2024 : 		 KISS набрали миллиард

16 июн 2024 : 		 Новая фигурка KISS

9 июн 2024 : 		 PAUL STANLEY об аватарах: «Мы хотим создать шоу KISS, которые нарушают правила, а не живут в их рамках»

19 май 2024 : 		 BRUCE KULICK о последнем концерте KISS: «Они упустили огромную возможность»

2 май 2024 : 		 YUNGBLUD записал кавер-версию KISS

17 апр 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Аватары — это будущее KISS»

8 апр 2024 : 		 GENE SIMMONS о продаже каталога KISS и аватарах

5 апр 2024 : 		 POPHOUSE купили KISS

10 мар 2024 : 		 GENE SIMMONS об аватарах KISS: «То, что я увидел, сорвёт вам башню»

9 мар 2024 : 		 Бокс-сет KISS выйдет весной

8 фев 2024 : 		 BRUCE KULICK: «KISS кончили без уважения к истории!»

2 фев 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Я хочу, чтобы люди знали, что я действительно люблю участников KISS»

1 фев 2024 : 		 GENE SIMMONS о первом выступлении KISS

27 янв 2024 : 		 EDSEL DOPE: «KISS — это "жопный рок", но я их люблю!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

PAUL STANLEY не исключает новых концертов KISS



zoom
PAUL STANLEY в рамках недавнего интервью не исключил, что KISS могут дать новый концерт:

«Всё возможно. KISS еще очень далеки от завершения, хотя KISS в том виде, в котором мы их знаем, уже закончились. Но если мы приложим к этому усилия, приложим наши идеи к тому, как будет развиваться KISS, то это будет иметь смысл для всего мира. Так что я с нетерпением жду, что будет дальше, не зная, что будет дальше конкретно. Но я открыт для разных вариантов».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 88

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом