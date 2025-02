сегодня



Басист KISS похвалил бывших участников



GENE SIMMONS в интервью "The Magnificent Others" рассказал о химии оригинального состава коллектива. В частности, о Peter'e Criss'e он сказал:



«Он — напоминание о тех временах, когда у барабанщиков был свинг. Так что он никогда не был рок-барабанщиком. Это, безусловно, тогда было плюсом. [Джон] Бонэм играл тяжело, он перенял эту фишку от Carmine [Appice]. Все музыканты слушают других музыкантов, и если им нравится что-то, они перенимают различные приёмы, и это внедряется в их ДНК, но это подражание.



Нам нравилось это ощущение. Это делало музыку бесшовной. Но я должен сказать вам, что Peter... Мы все были музыкантами-самоучками. Peter играл по наитию, а не по идеям "куплет-мостик-припев", и не совсем понимал это, потому что он не был автором песен. Он не играл на музыкальных инструментах; ударные — это перкуссия, не слишком музыкально. Можно послушать "Strutter" или одну из этих песен, и паттерн на барабанах будет отличаться в бридже, затем он перейдёт к куплетной части, в нём у него кусок из припева или из риффа, а затем он переключается на припев. И в этом есть какая-то странность, которая работает, но в этом нет логики. Он не Кит Мун, он не мог сравниться с Китом Муном, но когда Кит Мун играл с THE WHO, было невозможно понять, что это за паттерны.



Я никогда не забуду один из ранних концертов KISS, каким бы хорошим или плохим он ни был, как Paul использовал свой южный акцент. "Итак, сейчас мы исполним песню. Она называется "Strutter". И он говорит о девушке, идущей по улице, а я слышу: "Пссс, пссс, пссс". И я оборачиваюсь, потому что нахожусь немного в темноте. Paul в центре внимания, а Peter спрашивает: "Какая это песня?" И это после того, как мы отрепетировали её сотню раз.



Он полагался на ощущения. Ты видишь шаблон и собираешься играть песню. Ты знаешь, где будет бридж и припев. Восемь тактов, потом ты играешь рифф. Ты знаешь, что нужно делать. Peter же следовал за остальными как выходило».



Simmons также рассказал о своих впечатлениях от Frehley, когда гитарист впервые пришёл на прослушивание в KISS:



«Он сразу же показал нам перспективы того, чего мы потенциально можем достичь, потому что мы находились на кишащем крысами чердаке, может быть, в два раза больше, чем эта комната, с ящиками для яиц, которые мы повесили на стену и в которых ещё оставалось несколько разбитых яиц. И, конечно, по ночам выходили огромные тараканы. Это было ужасно. Там не было окон и всего остального. Но нам было всё равно. Мы прослушивали музыкантов, и тут пришёл парень, который подключился и... Ace подключился и начал играть, пока мы разговаривали с другим кандидатом, и я подошёл к нему и сказал: "Приятель, лучше сядь, пока я тебя не вырубил. Что ты делаешь? Мы же разговариваем". Он не обратил внимания на то, что идёт беседа с другим претендентом, что он должен сидеть скромно и ждать своей очереди. И когда он встал, мы сказали: "Слушай, приятель, мы собираемся сыграть песню под названием "Deuce". Вот рифф. Мы исполним два куплета, бридж. Когда вновь начнётся рифф, я укажу на тебя. Ты услышишь его и сыграешь соло, основанное на риффе". Он ответил: "Ладно". А мы подумали: "Он странный. У него один оранжевый кроссовок, один красный". Он был косолапым. "О Боже, и этот парень будет с нами играть..." А потом он проявил себя. И он вёл себя будто он уже стоит на сцене. И мы с Paul'ом посмотрели друг на друга: "Вот это да!" Сложно понять, что именно нужно искать, но когда ты это находишь, то сразу же понимаешь — ты слышишь и видишь. И это просто случилось.



Я раскрою вам важную информацию: Ace так серьёзно относился к своей игре на гитаре, к соло-партиям, что он приходил домой, учился и отрабатывал гитарные соло так, что когда он играл вживую или в студии, его соло состояли из отдельных кусочков, как и песни в целом... Он играл нота в ноту, с правильным вибрато и всем остальным. В те времена он ешё был предан общему делу, и это одна из тех вещей, на которые постоянно указывали поклонники. "Вау, это звучит так же..." Ещё бы, ведь он был достаточно ответственным, чтобы выучить свои собственные соло... Его влияние громко заявляло о себе: Jimmy Page и Джефф Бек».







