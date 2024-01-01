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GENE SIMMONS: «Аватары KISS станут для всех шоком!»



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GENE SIMMONS в программе "The Adam Carolla Show" вновь начал расхваливать грядущее шоу аватаров (которое само себя не продаст):

«То, что мы делаем с Pophouse, — это потрясающе, такого ещё не было. И я не могу сказать ничего конкретного, кроме как сообщить вам следующее, потому что это уже в открытом доступе. Мы прилетели в ILM Джорджа Лукаса и сделали захват движения, просто чтобы убедиться, что аватары будут двигаться как мы, потому что это мы. Ощущения будут превосходить всё, что вы можете себе представить. Представьте себе пещерного человека, который придёт в IMAX и посмотрит видео в 3D. Он просто не поймёт, что происходит. Поэтому я могу описать только то, что произойдёт в ближайшие два года или около того... Большинство из нас знают, что такое виртуальные очки. И вдруг комната и мир, в котором вы находитесь, исчезают. И если вы посмотрите вниз, то пол, на котором вы стоите, уже не пол. Вы можете парить в космосе или на другой планете. Неважно, куда вы смотрите, — назад, вперёд, вверх, вниз — вы находитесь в этой альтернативной вселенной. А теперь представьте себе этот опыт со звуком, теплом и прочими эффектами без очков.

Если вы пойдёте в "Сферу" в Лас-Вегасе или на шоу ABBA, а на него ходили миллионы людей, вы скажете, что на сцене всё происходит вживую. Но если вы посмотрите вниз, то увидите свою руку и какого-то человека рядом с вами. Так что это реальность, скрещённая с тем, что вы не можете поверить своим глазам. Технологии настолько усовершенствовались, что реальность исчезает. Вы окажетесь в альтернативном мире... Это сложно описать».

На вопрос о том, может ли шоу аватаров KISS проходить практически на любой площадке или для него нужно специальное место, Gene ответил:

«Изначально мы контролируем каждый квадратный фут этих огромных площадок, точно так же, как IMAX 3D, — им нужны специальные камеры, специальное освещение и всё в таком духе. Невозможно использовать технологию IMAX на открытой площадке... Вам не нужно будет смотреть на экран. Всё будет происходить вокруг вас. Так что если вы поднимете голову, ваше кресло исчезнет. Это сложно описать, потому что никто подобного ещё не видел».




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