KISS набрали миллиард



Классический хит KISS "I Was Made For Lovin' You" преодолел отметку в миллиард стримов и вошел в "Billions Club" от Spotify.









I Was Made For You Lovin' You has just surpassed 1 billion streams on Spotify. Not bad for a song no one seems to like! #KISS pic.twitter.com/0xokz3Gy5y





