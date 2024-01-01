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PAUL STANLEY о KISS-аватарах



PAUL STANLEY в недавнем интервью обсудил решение о продаже имени, каталога и всего, что связано с KISS шведской Pophouse Entertainment, отвечающей за "ABBA Voyage":



«Сделка с Pophouse — революционная, но она также очень близка группе. Мы никогда не думали о том, чтобы продавать права на издание музыки или что-то в этом роде. Мы хотели найти партнёров, которые понимали бы не только масштаб и размах музыки за десятилетия, но и персонажей, личности, которые мы создали, и их непреходящую ценность.



Компания Pophouse отлично справилась с организацией шоу ABBA, которое проходит рядом с Лондоном, билеты раскупаются уже три года, и это по-настоящему потрясающе. Люди просто в восторге от него. Я ходил на него со своей женой в прошлом месяце, а в первый раз я видел его в прошлом году. В Pophouse поняли, что мы хотим сделать, и что то, что мы хотим создать, — это нечто современное. Не забывайте, что шоу ABBA — это более старая технология, потому что технологии развиваются по экспоненте. Так что к тому времени, когда это шоу началось, появились новые технологии. Поэтому мы будем работать с ILM [Industrial Light & Magic], компанией Джорджа Лукаса, и создадим нечто, что будет не похоже на концерт. Идея голограммы, и это не голограмма, но этот термин часто используется, но идея симулированного концерта — это совсем не то, что мы хотим сделать. Честно говоря, я бы назвал это скучным. Можно долго повторять: "Ну и ну, это выглядит как усилитель". Поэтому мы создаём захватывающий опыт, который понравится фанатам KISS, а также людям, которые никогда не были знакомы с KISS или которым не нравятся некоторые аспекты группы. Это обязательно стоит увидеть. Так что это нечто большее, чем всё, что кто-либо когда-либо делал. Идея симуляции концерта — для нас это тёмные века».







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