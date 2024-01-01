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*Новое видео DREAM THEATER 26
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 15
*ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!» 14
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Kiss

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16 окт 2024 : 		 KISS работают над фильмом о финальном туре

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4 сен 2024 : 		 Видео с выступления KISS 1993 года

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10 июл 2024 : 		 KISS набрали миллиард

16 июн 2024 : 		 Новая фигурка KISS

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8 апр 2024 : 		 GENE SIMMONS о продаже каталога KISS и аватарах

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10 мар 2024 : 		 GENE SIMMONS об аватарах KISS: «То, что я увидел, сорвёт вам башню»

9 мар 2024 : 		 Бокс-сет KISS выйдет весной

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27 янв 2024 : 		 EDSEL DOPE: «KISS — это "жопный рок", но я их люблю!»

21 янв 2024 : 		 PAUL STANLEY: «У людей создалось неверное представление об аватарах KISS»

10 янв 2024 : 		 TOMMY THAYER про аватары KISS: «Нужно еще время»

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KISS работают над фильмом о финальном туре



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Вокалист KISS Paul Stanley сообщил, что группа активно работает над документальным фильмом о прощальном турне, который будет выпущен в пяти частях.

WOW... My beautiful wife Erin being interviewed today for a five-part documentary on our final tour. I'm blessed. pic.twitter.com/Zi3bYwd0SZ






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