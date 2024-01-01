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KISS работают над фильмом о финальном туре



Вокалист KISS Paul Stanley сообщил, что группа активно работает над документальным фильмом о прощальном турне, который будет выпущен в пяти частях.









WOW... My beautiful wife Erin being interviewed today for a five-part documentary on our final tour. I'm blessed. pic.twitter.com/Zi3bYwd0SZ





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