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TOMMY THAYER о том, где пройдет аватар-шоу KISS



TOMMY THAYER в интервью The Sun рассказал о том, где пройдет будущее аватар-шоу KISS:



«Для такого шоу нужен театр, построенный специально для этой задачи, поэтому мы должны точно определиться, где оно будет проходить. Рассматриваются варианты Нью-Йорка, Сингапура, Дубая, Лондона, конечно, но Лас-Вегас тоже является серьезным претендентом. А я большой поклонник Лас-Вегаса. Это место, где я живу. Так что я могу представить, что нечто подобное может произойти и здесь, но нам придется подождать и посмотреть».







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