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*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 43
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 29
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
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Kiss

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KISS о финальном концерте



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По случаю прошествия года с 2 декабря 2023, KISS опубликовали 20-минутный ролик, рассказывающий о финальном концерте тура "End Of The Road".




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