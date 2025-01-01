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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 302
*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 57
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
[= ||| все новости группы



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Kiss

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12 фев 2025 : 		 Выходит раскраска KISS

26 дек 2024 : 		 Стали бы KISS популярными без макияжа?

14 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Аватары KISS станут для всех шоком!»

7 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Аватары KISS уделают ABBA как детей!»

3 дек 2024 : 		 KISS о финальном концерте

28 ноя 2024 : 		 Концертное видео KISS 1992 года

16 ноя 2024 : 		 PAUL STANLEY не исключает новых концертов KISS

11 ноя 2024 : 		 PAUL STANLEY не знал, что делать после финального шоу KISS

17 окт 2024 : 		 PAUL STANLEY о KISS-аватарах

16 окт 2024 : 		 KISS работают над фильмом о финальном туре

1 окт 2024 : 		 Делюкс-издание от KISS выйдет осенью

19 сен 2024 : 		 Сын вокалиста KISS хвалит KISS

18 сен 2024 : 		 PAUL STANLEY о KISS-аватарах

13 сен 2024 : 		 Фильм о KISS снимет другой режиссер

9 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS о финале KISS: «Мы сделали когда и как было правильно!»

8 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS назвал худший альбом KISS

4 сен 2024 : 		 Видео с выступления KISS 1993 года

16 авг 2024 : 		 TOMMY THAYER о том, где пройдет аватар-шоу KISS

10 июл 2024 : 		 KISS набрали миллиард

16 июн 2024 : 		 Новая фигурка KISS

9 июн 2024 : 		 PAUL STANLEY об аватарах: «Мы хотим создать шоу KISS, которые нарушают правила, а не живут в их рамках»

19 май 2024 : 		 BRUCE KULICK о последнем концерте KISS: «Они упустили огромную возможность»

2 май 2024 : 		 YUNGBLUD записал кавер-версию KISS

17 апр 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Аватары — это будущее KISS»

8 апр 2024 : 		 GENE SIMMONS о продаже каталога KISS и аватарах

5 апр 2024 : 		 POPHOUSE купили KISS
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|||| сегодня

Выходит раскраска KISS



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Rock N' Roll Colouring 21 марта выпустят новую книжку-раскраску KISS — подробности доступны здесь.




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